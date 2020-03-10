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10.03.2020 07:45
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач рассказал, как вывести токсины из организма без диет и лекарств

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета Эндрю Аронсон заявил о неэффективности и даже опасности различных смузи, добавок, упражнений и прочих "легких" средств для очистки организма от токсинов. Материал об этом был опубликован на официальном сайте University of Chicago Medical Center.

Фото: iStock
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- Правда в том, что нормальное, здоровое тело самостоятельно выводит токсины. Тем не менее, существуют полезные и недорогие способы помочь вашему организму в детоксикации, но это не так просто, как выпить смузи с добавками. Кстати, есть очень мало данных о пользе детокс-добавок. И поверьте, если бы такие действительно существовали, то медики знали бы об этом, и фармацевтические компании заработали бы на них триллионы долларов, - отметил доктор.

По мнению эксперта, каким бы скучным это многим не показалась, но только регулярные физические нагрузки, здоровое питание, активный образ жизни и ограничение или полный отказ от алкоголя способствуют эффективной детоксикации. Различные же детокс-диеты дают кратковременный эффект.

- Одна из самых серьезных проблем, которая сегодня существует в США и во всем мире - ожирение печени. Это вызывается диабетом, высоким уровнем холестерина, гипертонией и непосредственно избыточной массой тела. Вы можете помочь детоксикации печени, изменив образ жизни - это поможет контролировать вышеперечисленные заболевания, - посоветовал Аронсон.

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