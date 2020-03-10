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10.03.2020 20:13
Рубрика: Власть

Встреча парламентариев "нормандской четверки" может пройти весной

Текст: Татьяна Замахина
Как парламентарии могут способствовать установлению мира на Украине, обсудили на встрече в Москве российские и украинские законодатели. Уже в апреле или мае может быть сделан существенный шаг в указанном направлении. Законодатели стран "нормандской четверки" планируют собраться на общую встречу.
Фото: Алексей Никольский/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

С российской стороны в дискуссии в Госдуме приняли участие председатель нижней палаты Вячеслав Володин и представители думских фракций, а с украинской - представители партии и ее фракции в Верховной Раде "Оппозиционная платформа - За жизнь". Цель парламентариев обеих стран - продвинуть межпарламентский диалог в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция, Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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- Нам необходимо, чтобы наши коллеги из Франции, Германии присоединились к процессу, который запущен украинской стороной, - заявил по итогам переговоров Вячеслав Володин. - Наш президент поддержал его, и сегодня мы обсуждаем вопросы, которые призваны объединить наши усилия, чтобы через парламентское измерение, через вопросы законотворчества мы вышли на реализацию Минских соглашений.

Спикер уверен, что это очень важный вопрос, потому что он предусматривает принятие законов, которые позволили бы принести мир на украинскую землю.

На встрече были приняты конкретные решения, сказал также Володин. О их сути журналистам рассказал один из его собеседников, глава политического совета украинской партии Виктор Медведчук. По его словам, Россия и Украина создали рабочую группу по подготовке встречи парламентариев "нормандской четверки". В ее рамках предстоит договориться о процедурных вопросах, программе и повестке работы, направленной на реализацию Минских соглашений. Возможность такой встречи, по словам Медведчука, обсуждалась на встречах украинской стороны с немецкими и французскими коллегами в Берлине и Париже. И депутаты-участники переговоров по этой теме поддержали инициативу о встрече.

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Украинский парламентарий также пояснил, что именно ожидает от работы в "нормандском формате". По его словам, это "содействие парламентариям Украины в принятии законов об особом статусе, амнистии, выборах и об изменениях в Конституции страны". "То, что произошло за последние годы - огромная стратегическая ошибка и ушедшей, и новой власти. Поэтому мы должны продолжать парламентский диалог", - подчеркнул он.

Место и дата встречи парламентариев "четверки", по словам Медведчука, будет определена в ближайшее время. Он предположил, что это может быть апрель или май. "Тянуть не будем, потому что хотим повлиять на процессы, которые приведут к миру на Украине", - рассказал депутат.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Переговоры по урегулированию конфликта на Украине Отношения России и Украины

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