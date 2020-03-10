ВТО отменила заседания до 20 марта из-за коронавируса

Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо проинформировал представителей стран-участниц о том, что с 11 марта все заседания ВТО будут приостановлены до 20 марта. Это решение принято после того, как подтвердился факт заражения сотрудника секретариата организации вирусом COVID-19.

"Мы очень серьезно относимся к здоровью сотрудников секретариата и наших сотрудников, поэтому мы предприняли этот беспрецедентный шаг, - сказал Азеведо. - Мы очень внимательно следим за ситуацией и примем все необходимые меры для защиты здоровья и безопасности".

Штаб-квартира ВТО расположена в Женеве. Как сообщалось, общее число заразившихся новым коронавирусом в Швейцарии приблизилось к 500 человек.