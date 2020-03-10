Захарова: Посольство Италии едко прошлось по рекомендациям РФ, а зря

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в соцсетях дала оценку рекомендации посольства Италии в Москве воздержаться от поездок в Россию.

"Еще пару дней назад посольство Италии в Москве едко прошлось по поводу российских рекомендаций о посещении Италии. А зря", - написала она на cвоей странице в Facebook.

Под сообщением дипломат прикрепила ссылку на аккаунт российской дипмиссии в Италии, где сообщается о мерах, предпринятых итальянскими властями в связи с коронавирусом.

На данный момент в Италии зафиксировано свыше девяти тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 460 человек скончались.