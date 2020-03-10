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10.03.2020 18:35
Рубрика: Экономика

Без экспорта несладко

Закрытие сахарозаводов откладывается благодаря слабому рублю
Текст: Татьяна Карабут
Слабый рубль поможет спасению российского рынка сахара. Сейчас Россия выпускает его на 1,7 млн т больше объема внутреннего потребления. Это уже привело к закрытию трех сахарозаводов.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Путин: Россия достойно пройдет период нестабильности в экономике

Ослабление российской валюты простимулирует экспорт российского сахара, уверен ведущий эксперт Института аграрного рынка Евгений Иванов. Однако непонятно, какой дополнительный объем Россия сможет вывезти. Отрасль зависима от импортных семян, действующих веществ средств защиты растений, запчастей и т.д. Рост цен на них может привести к росту себестоимости производства сахара.

Увеличение объемов экспорта может облегчить жизнь российскому рынку сахара. Россияне покупают 6 млн т сахар в год, а в сезоне 19/20 страна произведет более 7,7 млн т. Перепроизводство привело к падению цен на сахар до исторического минимума в 20 рублей/кг. Союзроссахар в начале года объявил о закрытии трех сахарных заводов. В перспективе 10-15 лет Евгений Иванов прогнозирует закрытие еще от 10 до 20 из 74 сахзаводов.

Минсельхоз предпринимает меры для стабилизации обстановки на сахарном рынке - за счет создания экспортного объединения производителей сахара, которое позволит оптимизировать логистические затраты и повысить конкурентоспособность российского сахара на внешних рынках. В прошлом году Россия экспортировала более 620 тыс. т, то есть в 1,6 больше, чем в 2018 году. В минсельхозе считают, что крупнейшими рынками сбыта в ближайшее время могут стать Узбекистан и Китай, куда можно поставлять еще 500-700 тыс. т сахара.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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С учетом импорта и накопленных запасов России надо экспортировать около 2,5 млн т сахара, подсчитывает Евгений Иванов. "Это колоссальные объемы. У России пока нет такого опыта экспорта", - считает он. По его мнению, российский потенциал относительно комфортного экспорта составляет от 500 тыс. до 1,1 млн т.

Чтобы избежать убытков, производителям неизбежно придется сокращать посевы сахарной свеклы и переориентироваться на более маржинальные культуры. По прогнозам минсельхоза, в новом сельхозгоду российские аграрии посеют сахарной свеклы на 5% меньше (1,08 млн га), чем в прошлом году (1,125 млн га).

Так, воронежская ГК "Агротех-Гарант" в новом сезоне сократит посевы сахарной свеклы на 50% - с 11 до 5-6 тыс. га, рассказывает президент группы Сергей Оробинский. Сахарная свекла в последнем сезоне принесла компании убытков на 340 млн рублей и практически "съела" всю полученную прибыль. Компания пока не решила, какие культуры выберет взамен. Скорее всего, это будет подсолнечник. Культура хоть и имеет ограничения по севообороту, но стабильно маржинальна.

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