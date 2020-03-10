"Зенит" представил женскую команду

Петербургский "Зенит" официально представил свою женскую команду под руководством главного тренера Ольги Порядиной, которая сама 17 лет выходила на поле в качестве игрока и за это время стала пятикратной чемпионкой страны и девять раз завоевывала Кубок России.

Как отметило руководство "сине-бело-голубых", развитие женского футбола сейчас - мировой тренд и один из пунктов, прописанных в программе ФИФА. Так что девушек искали по всей стране.

Хотя есть в составе и четыре петербурженки, которые пришли из мини-футбола. Уже в этом году девушки начнут играть в чемпионате и Кубке России вместе с другими семью клубами.

От мужской части представителей "Зенита" новую команду поприветствовал Андрей Аршавин.

- У женского "Зенита" прекрасные футболистки и тренер, - цитирует Аршавина пресс-служба клуба. - Женский футбол перспективен, и сейчас лучший момент, чтобы обзавестись новой командой.