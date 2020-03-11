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11.03.2020 09:46
Рубрика: Общество

"Аэрофлот" опроверг информацию о гибели двух котов при транспортировке

Текст: Анастасия Камзолова
Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" огласил результаты проверки сообщений о том, что в начале 2020 года при транспортировке после рейса из Нью-Йорка якобы погибли два кота, а третий кот был обморожен.

Напомним, информация появилась в конце января в ряде СМИ, которые ссылались на социальные сети и собственные "источники, знакомые с ситуацией". Она была растиражирована.

Пресса сообщала, что происшествие произошло на самолете, следовавшем рейсом из Нью-Йорка в Москву. Называлось и имя "пострадавшего" - пассажир Максим Чумаченко. Также упоминалось, что инцидент произошел в зоне ответственности компании "Шереметьево Хендлинг".

Еще в январе в своих комментариях СМИ, которые последовали вслед за появлением в Сети новостей о погибших котах, компания "Аэрофлот" заявила, что всем этим сообщениям будет дана объективная оценка. И если факты найдут свое подтверждение, то виновные будут наказаны.

Прошло время, и сегодня были оглашены первые результаты. Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании "Аэрофлот", расследованием обстоятельств произошедшего параллельно и независимо занимались несколько структур.

В частности, подчеркивает авиаперевозчик, это были сотрудники органов внутренних дел, упомянутой выше компании "Шереметьево Хендлинг", а также самого "Аэрофлота". Согласно данным авиаперевозчика, "распространенная СМИ со ссылками на пассажира Максима Чумаченко информация о якобы имевшей место гибели двух животных и обморожении третьего по материалам проведенных расследований своего подтверждения не нашла".

"Мы направили ряд запросов и получили официальные ответы от зарубежных компетентных органов, - сообщили "РГ" в пресс-службе "Аэрофлота". - Компания "Аэрофлот" готова отстаивать позицию в суде".

Кроме того, авиаперевозчик озвучил свою просьбу к СМИ: осторожнее относиться к публикации подобных новостей без проверки фактов, а лишь со ссылкой на источники в социальных сетях.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Компании Авиация "Аэрофлот"

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