"Алису" научили читать

Голосовой помощник "Алиса" научилась озвучивать тексты на страницах в Яндекс.Браузере. Ее можно попросить прочесть статью, пост в блоге или стихотворение.

Страницы, где есть связанный текст, голосовой помощник Яндекса озвучивает целиком. Интересно, что "Алиса" обращает внимание на знаки препинания, но иногда все же ошибается в ударениях.

Для того, чтобы "Алиса" прочитала текст, необходимо сказать: "Слушай, Алиса, прочитай эту страницу. Также помощник умеет читать фрагменты текста, например, отдельные новости. Функция озвучки пока доступна только на русском языке.