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11.03.2020 11:58
Рубрика: Культура
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Андрей Мерзликин: "У нас получилась легкая и смешная комедия на очень серьезные темы"

16 марта и 7 апреля в театре "Русская песня", 22-23 мая в Московском драматическом театре имени Пушкина пройдет спектакль "Сказка для взрослых", поставленный режиссером Михаилом Рахлиным по пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала". Продюсером постановки выступила компания "Театральный агент". Заслуженный артист России Андрей Мерзликин, исполнивший в спектакле главную мужскую роль, рассказал о том, что значит быть счастливым на сцене и как заставить зрителей смеяться до слез.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

История, показанная в спектакле "Сказка для взрослых", связывает судьбы главных героев - старой девы Тани, живущей с престарелой матерью Софьей Ивановной, и Игоря, ловеласа средних лет, который шел в гости к молодой любовнице, но ошибся квартирой. Все происходит как в сказке - гаснет свет, раздается стук в дверь, и в жизнь героев врываются настоящие чудеса.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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- Пьеса "Пока она умирала" много раз была поставлена в театрах России и стран СНГ. В чем особенность вашей постановки?

- Акцент у нас сделан на поиске чуда. Главные герои - два взрослых человека, которые уже перестали ждать чудес. Они живут обыденной жизнью, где есть только работа, дом, проблемы. В нашем спектакле цепочка событий выбивает их из привычной жизни, после чего они обретают счастье. Во время действия и зритель, и актеры находятся в поисках чуда, и оно к ним приходит.

- Расскажите о вашем личном отношении к Игорю - персонажу, которого вы играете?

- Герой мне был очень понятен и близок, поэтому мне было несложно его исполнить. Когда я играю роль, то думаю о том, что мой герой представляет из себя для других персонажей. Через Игоря я пытался понять Таню - главную героиню пьесы. Если встретить ее в реальной жизни, то она у любого выбьет почву из-под ног. Мой герой полон желания жить и быть счастливым, как и все остальные персонажи спектакля. Эти люди достойны любви.

- На премьере создалось ощущение, что актеры идеально подходят на свои роли, а между исполнителями наблюдается невероятная химия. Можно ли сказать, что в этом кроется одна из причин успеха спектакля?

- Достижение продюсера спектакля состоит в хорошем подборе творческой группы. У нас потрясающая команда: режиссер, актеры, художник по костюмам, чья работа имеет колоссальное значение в этом спектакле, сценограф, художник-декоратор и многие другие. Химия между нами особенно была заметна на премьере. Все актеры попали в свои образы, но хочу отметить, что нашими лидерами являются Инга Оболдина и Галина Петрова, исполнившие главные женские роли.

Фото: пресс-служба IPQuorum
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- Какие впечатления у вас остались от работы с режиссером Михаилом Рахлиным, имеющим большой опыт в МХТ имени Чехова и других театрах?

- Мне посчастливилось работать с молодым режиссером, который обладает невероятной творческой зрелостью. Его смелый и свежий взгляд на материал позволил уйти от клише советского подхода к драматургии. Режиссер дал нам возможность сыграть так, как мы хотим, а перед премьерой повернул обоз в нужную сторону. В результате получилась ироничная, легкая и смешная комедия на очень серьезные темы. Я даже не предполагал, что эта история будет такой смешной.

- Как же удалось добиться такого эффекта?

- Природа зрительского смеха лежит в простоте наших героев. Мы их нарочно не стали усложнять: на сцене они простые, обаятельные и легкие, в них нет напускной серьезности и занудства. Такие герои всегда симпатичны зрителю. А смеется зритель не над ними, а над ситуациями, в которые герои попадают. На сцене происходят события из разряда "такого не могло случиться, но все же произошло". Зритель смотрит и думает: "Вот дают! Вот придумали!" А затем он понимает, что нечто подобное происходило и в его жизни. Это невероятная магия!

Культура Театр Драматический театр

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