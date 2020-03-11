Андрей Мерзликин: "У нас получилась легкая и смешная комедия на очень серьезные темы"

История, показанная в спектакле "Сказка для взрослых", связывает судьбы главных героев - старой девы Тани, живущей с престарелой матерью Софьей Ивановной, и Игоря, ловеласа средних лет, который шел в гости к молодой любовнице, но ошибся квартирой. Все происходит как в сказке - гаснет свет, раздается стук в дверь, и в жизнь героев врываются настоящие чудеса.
- Пьеса "Пока она умирала" много раз была поставлена в театрах России и стран СНГ. В чем особенность вашей постановки?
- Акцент у нас сделан на поиске чуда. Главные герои - два взрослых человека, которые уже перестали ждать чудес. Они живут обыденной жизнью, где есть только работа, дом, проблемы. В нашем спектакле цепочка событий выбивает их из привычной жизни, после чего они обретают счастье. Во время действия и зритель, и актеры находятся в поисках чуда, и оно к ним приходит.
- Расскажите о вашем личном отношении к Игорю - персонажу, которого вы играете?
- Герой мне был очень понятен и близок, поэтому мне было несложно его исполнить. Когда я играю роль, то думаю о том, что мой герой представляет из себя для других персонажей. Через Игоря я пытался понять Таню - главную героиню пьесы. Если встретить ее в реальной жизни, то она у любого выбьет почву из-под ног. Мой герой полон желания жить и быть счастливым, как и все остальные персонажи спектакля. Эти люди достойны любви.
- На премьере создалось ощущение, что актеры идеально подходят на свои роли, а между исполнителями наблюдается невероятная химия. Можно ли сказать, что в этом кроется одна из причин успеха спектакля?
- Достижение продюсера спектакля состоит в хорошем подборе творческой группы. У нас потрясающая команда: режиссер, актеры, художник по костюмам, чья работа имеет колоссальное значение в этом спектакле, сценограф, художник-декоратор и многие другие. Химия между нами особенно была заметна на премьере. Все актеры попали в свои образы, но хочу отметить, что нашими лидерами являются Инга Оболдина и Галина Петрова, исполнившие главные женские роли.
- Какие впечатления у вас остались от работы с режиссером Михаилом Рахлиным, имеющим большой опыт в МХТ имени Чехова и других театрах?
- Мне посчастливилось работать с молодым режиссером, который обладает невероятной творческой зрелостью. Его смелый и свежий взгляд на материал позволил уйти от клише советского подхода к драматургии. Режиссер дал нам возможность сыграть так, как мы хотим, а перед премьерой повернул обоз в нужную сторону. В результате получилась ироничная, легкая и смешная комедия на очень серьезные темы. Я даже не предполагал, что эта история будет такой смешной.
- Как же удалось добиться такого эффекта?
- Природа зрительского смеха лежит в простоте наших героев. Мы их нарочно не стали усложнять: на сцене они простые, обаятельные и легкие, в них нет напускной серьезности и занудства. Такие герои всегда симпатичны зрителю. А смеется зритель не над ними, а над ситуациями, в которые герои попадают. На сцене происходят события из разряда "такого не могло случиться, но все же произошло". Зритель смотрит и думает: "Вот дают! Вот придумали!" А затем он понимает, что нечто подобное происходило и в его жизни. Это невероятная магия!