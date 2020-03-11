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11.03.2020 19:57
Рубрика: В мире

"Осел" не вынес двоих

Джозеф Байден закрепил лидерство в борьбе за номинацию от Демпартии США
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8107)
Джозеф Байден уверенно возглавил гонку за номинацию от Демократической партии США на предстоящих в ноябре президентских выборах, хотя всего две недели назад комментаторы считали его кампанию провалившейся. Прошедшие в минувший вторник праймериз "ослов" (эмблема Демпартии. - "РГ") сразу в шести штатах подтвердили: хоронить 77-летнего бывшего вице-президента в политическом и иных смыслах этого слова оказалось рановато. Правда, основная борьба Байдена впереди - в условиях набирающей обороты в США эпидемии короновируса и повышающегося градуса паники среди американцев одолеть Дональда Трампа, приступившего к раздаче налоговых и иных льгот населению и бизнесу, будет очень нелегко.
Байдену предстоит разыграть карту борьбы с коронавирусом в свою пользу. Между тем опустевшие полки со средствами дезинфекции в супермаркетах Нью-Йорка говорят о растущей панике. Фото: AP / REUTERS Байдену предстоит разыграть карту борьбы с коронавирусом в свою пользу. Между тем опустевшие полки со средствами дезинфекции в супермаркетах Нью-Йорка говорят о растущей панике. Фото: AP / REUTERS
Байдену предстоит разыграть карту борьбы с коронавирусом в свою пользу. Между тем опустевшие полки со средствами дезинфекции в супермаркетах Нью-Йорка говорят о растущей панике. Фото: AP / REUTERS

Результаты прошедшего в минувший вторник внутрипартийного голосования в Айдахо, Мичигане, Миссури, Миссисипи, Северной Дакоте и Вашингтоне окончательно убедили обозревателей - Байден закрепил свой перевес в борьбе, заручившись в ходе второго подряд "супервторника" поддержкой пока недосягаемого для 78-летнего Берни числа делегатов. И если проигрыш в большом и промышленно развитом Мичигане оказался болезненным прежде всего именно в этом плане, то второе место во второстепенном аграрном Айдахо, где Сандерс в 2016 году обскакал Хиллари Клинтон, стал важным символическим поражением. И еще один явный звоночек об окончательно ускользающей от него номинации в преддверии предстоящих праймериз в Аризоне, Флориде, Иллинойсе и Огайо - во всех этих штатах рейтинги Байдена значительно выше.

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в двух штатах

"Берни Сандерс - всё" - с таким заголовком вышел материал издания Politico о фактическом закате избирательной кампании левоцентриста, щедро раздававшего электорату популистские обещания. Теперь сенатору от штата Вермонт, заявившему в минувшие выходные, что "он не мазохист, который остается без выигрышной гонки", предстоит принять трудное решение. Ведь проигранная Берни схватка за партийное лидерство в 2016, а теперь и в 2020 году с учетом преклонного возраста кумира американского студенчества означает конец его президентским амбициям.

Понимая это и очень рассчитывая на поддержку американской молодежи, Байден уже обратился к Сандерсу с предложением объединить усилия для борьбы с основным противником - действующим президентом США. "Мы разделяем общую цель. И вместе мы победим Дональда Трампа", - заявил он сторонникам Берни. Ранее не молодеющего бывшего вице-президента США уже поддержали три сошедших с внутрипартийной избирательной дистанции кандидата, включая экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Однако вопрос, о том пойдет ли на аналогичный шаг "обиженный" в ходе предыдущей президентской кампании Берни Сандерс - его в результате сговора руководства Демпартии заставили уступить Клинтон - и если пойдет, то в обмен на что именно, остается открытым.

Фото: AP Photo/Sue Ogrocki
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Другой безответный пока вопрос заключается в том, как именно набирающая обороты эпидемия коронавируса отразится на президентской кампании. Ведь число зараженных инфекцией COVID-2019 в США уже перевалило за 1 тысячу человек, а ее жертвами стали 30 граждан. На этом фоне и замаячивших перспектив введения общенационального карантина взрощенные на голливудских фильмах-апокалипсисах американцы массово бросились сметать все подряд с полок магазинов. Как сообщают СМИ, основными объектами "panic buying" (панических покупок. - "РГ") в супермаркетах США стали (в порядке убывания) снеки, корм для животных, энергетические напитки, консервы, замороженные фрукты, гигиенические принадлежности.

Джозеф Байден уходит в отрыв на праймериз Демпартии, но его основная борьба впереди - одолеть Дональда Трампа будет очень нелегко

Байден обещает выдвинуть свою программу по борьбе с угрозой эпидемии ближе к концу недели. Однако пока демократ думает, его оппонент-республиканец Дональд Трамп уже действует. Президент США подписал закон о выделении 8,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом, а также предложил объявить налоговые каникулы для пострадавших от вспышки инфекции малых и средних предпринимателей, оказать экономическую поддержку авиационным и круизным компаниям. Кроме того, Белый дом уже объявил о том, что с подачи Трампа медицинские страховые компании США покроют затраты на тестирование коронавируса и не будут брать деньги с американцев.

Если эти меры дадут эффект, а действующий американский лидер в свойственной ему безапелляционной манере запишет себе в актив еще и победу над пандемией, то заявка Байдена о том, что он "уже будущий президент США", скорее всего, так и останется просто заявкой.

В мире США Выборы президента США-2020

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