Белорусские полярники извлекли уникальный образец горной породы

Расшифровать загадки геологических отложений в покрытой ледяным панцирем Антарктиде, возраст которых может достигать почти 20 тысяч лет, предстоит участникам 12-ой Белорусской научной экспедиции. Им удалось получить уникальный научный материал - почти двухметровый палеогеографический керн, сообщили 11 марта в Национальной академии наук со ссылкой на начальника экспедиции Алексея Гайдашова.

Покорителям белоснежной пустыни удалось извлечь рекордный для этого региона керн "с полным вертикальным разрезом бактериальных матов и донных отложений, вплоть до подстилающих коренных горных пород, образующих первичное ложе озера Нижнее. В этом помогла методика, разработанная сотрудниками Алексеем Гайдашовым и Алексеем Хаткевичем", - уточнил источник в АН, передает БЕЛТА.

Высота наполнения колонки керна, по данным исследователей, - 1 метр 95 см, ориентировочный возраст нижней части может составлять 14-20 тысяч лет. Изучение добытого образца, по их мнению, позволит дать оценку различным сторонам физико-географических условий геологического прошлого и природно-климатического развития этого региона Антарктиды от последнего ледникового максимума до настоящего времени.

Большую заинтересованность в совместной работе по изучению уникального научного материала высказали и российские специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета и Института географии Российской академии наук. По их рекомендациям после отбора керн подвергли глубокой заморозке, а в районе ледника Хейса для его временного хранения оборудована специальная штольня. В настоящее время прорабатывается вопрос об безопасной "эвакуации" керна для проведения дальнейших исследовательских работ.

Как уже сообщал "СОЮЗ", десять белорусских полярников выполняют научную программу по исследованию изменений природной среды и климата Земли Эндерби под влиянием антропогенных и природных факторов на озере Нижнее. Старт экспедиции был дан еще 5 ноября прошлого года.

Исследователи в этом году не только продолжают наращивание инфраструктуры первой очереди станции, но и выполняют значительный объем работ по отбору образцов природных материалов континента. В новом сезоне расширена и научная кооперация в Антарктике. Один белорусский специалист - инженер-геофизик - работает в составе Болгарской антарктической экспедиции, биолог вошел в состав российской команды, а геоэкологические наблюдения проводит еще один ученый из Синеокой в составе турецкой миссии на континенте любознательных королевских пингвинов.