Белоусов: Признаков сильного оттока капитала из РФ не наблюдается

В данный момент нет признаков сильного оттока капитала из России, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Пока на вчерашний день никаких признаков сильного оттока не было", - сказал Белоусов, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам первого вице-премьера, пока ситуация на рынках развивается по более-менее позитивному сценарию, а к новой волне волатильности может привести массовый отток капитала, если он произойдет.

"Но тут нам отчасти помогли американцы со снижением своих процентных ставок, потому что у них появились признаки перегрева рынка и большой приток капитала с развивающихся рынков. Об этом свидетельствует снижение доходности по treasury bonds", - отметил Белоусов.

По оценкам заместителя председателя правительства, инфляция в России по итогам этого года составит порядка 4%.