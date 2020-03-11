Белоусов: Рисков спада экономики пока не видно

"Пока признаков такой опасности нет, - заявил первый вице-премьер. - То, что происходит сейчас на рынках, мы внимательно отслеживаем, пока мы идем по более-менее позитивному сценарию".

Прогноз правительства по росту ВВП на 2020 год - 1,9%.

"Сейчас будет очень многое зависеть от того, будет вторая волна сильной волатильности на рынках или нет, - добавил Андрей Белоусов. - Сегодня как раз собирались вместе с Банком России, с Минфином, смотрели - пока признаков этого нет".

Также Андрей Белоусов обратил внимание, что структура и характер отскока, который сегодня произошел - нефть, показатели фондового рынка, активность и запросы населения - свидетельствует о том, "что более-менее все пока идет в предсказуемом коридоре".