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Рубрика: Спорт

СМИ: Российский лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Текст: Максим Домчев
Российский лыжник Александр Большунов стал первым россиянином, выигравшим общий зачет Кубка мира. Произошло это после отказа команды Норвегии выступить на заключительных этапах сезона - в США и Канаде.
Российский лыжник Александр Большунов. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Российский лыжник Александр Большунов. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Российский лыжник Александр Большунов. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Как сообщает норвежский телеканал NRK, такое решение приняла Норвежская федерация лыжного спорта из-за угрозы распространения коронавируса. Глава федерации Турбьорн Скугстад заявил, что здоровье спортсменов в сложившейся ситуации намного дороже участия в двух заключительных этапах турнира.

Фото: EPA-EFE/Annika Byrde
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После отказа ближайших конкурентов победа в общем зачете Кубка мира досталась Большунову, лидировавшему в общем зачете с большим отрывом. Он опережал ближайшего преследователя, норвежца Йоханнеса Клебо, на 495 очков. В активе 23-летнего россиянина 2221 балла.

Большунов в новейшей истории страны стал первым победителем общего зачета Кубка мира. Предыдущие успехи были добыты еще в советские времена. В 1981 и 1983 годах побед добивался Александр Завьялов, а в 1991-м - Владимир Смирнов.

Заключительные этапы Кубка мира состоятся в Миннеанаполисе (14-15 марта) и Кэнморе (20-22 марта).

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