СМИ: Российский лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов стал первым россиянином, выигравшим общий зачет Кубка мира. Произошло это после отказа команды Норвегии выступить на заключительных этапах сезона - в США и Канаде.

Как сообщает норвежский телеканал NRK, такое решение приняла Норвежская федерация лыжного спорта из-за угрозы распространения коронавируса. Глава федерации Турбьорн Скугстад заявил, что здоровье спортсменов в сложившейся ситуации намного дороже участия в двух заключительных этапах турнира.

После отказа ближайших конкурентов победа в общем зачете Кубка мира досталась Большунову, лидировавшему в общем зачете с большим отрывом. Он опережал ближайшего преследователя, норвежца Йоханнеса Клебо, на 495 очков. В активе 23-летнего россиянина 2221 балла.

Большунов в новейшей истории страны стал первым победителем общего зачета Кубка мира. Предыдущие успехи были добыты еще в советские времена. В 1981 и 1983 годах побед добивался Александр Завьялов, а в 1991-м - Владимир Смирнов.

Заключительные этапы Кубка мира состоятся в Миннеанаполисе (14-15 марта) и Кэнморе (20-22 марта).