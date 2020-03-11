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11.03.2020 20:00
Рубрика: Спорт

Лыжи в хрустале

Александр Большунов впервые в новейшей российской истории выиграл Кубок мира
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8107)
Парень из маленькой брянской деревни Подывотье Александр Большунов - на первых полосах крупнейших спортивных газет мира. Он первый в новейшей российской истории обладатель Кубка мира в лыжном спорте.
Большунов за пять гонок до конца сезона стал победителем общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам. Фото: EPA Большунов за пять гонок до конца сезона стал победителем общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам. Фото: EPA
Большунов за пять гонок до конца сезона стал победителем общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам. Фото: EPA

Ранее это удавалось сделать лишь советским спортсменам Александру Завьялову (сезоны-1980/81,1982/83) и Владимиру Смирнову (1990/91).

Российский биатлонист Логинов рискует пропустить остаток сезона

Формально "Большой Хрустальный глобус" достался Большунову после того, как сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила о решении отказаться от участия в заключительных североамериканских этапах Кубка мира. Это было сделано из-за угрозы распространения коронавируса.

Отрыв нашего спортсмена от ближайшего преследователя - Йоханнеса Клебо в 495 очков теперь может только увеличиться.

Отметим, что Клебо одним из первых поздравил нашего лыжника:

- Он молодец, показывал высокие результаты, и соперничать с ним было очень интересно Что касается решения Федерации о пропуске заключительных этапов, то на сто процентов поддерживаю это. Мы все должны внести вклад в ограничение инфекции, это важнее, чем соревнования. Да, мне немного грустно, что пропущу этапы, я надеялся выиграть спринт-тур, но есть куда более важные вещи.

158 тыс. евро заработал в нынешнем сезоне Александр Большунов за успехи на этапах Кубка мира

В свою очередь старший тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум отметил, что соперничать с Большуновым сегодня, наверное, не может никто:

Российский лыжник Большунов выступит на этапах Кубка мира в Канаде и США

- Чтобы обыгрывать Александра, нужно находиться в отличной физической форме и быть быстрым, насколько это возможно. У нас есть спринтеры, которые могут обогнать его на финише, но они не тянут на дистанции. Есть дистанционщики, способные поддерживать его скорость, но они слабы в финишном спринте. Большунов - идеальный лыжник, без слабых мест, я думаю, что он уж точно сильнейший дистанционный гонщик из тех, что я видел когда-либо.

Разумеется, не осталась в стороне от поздравлений в адрес Александра глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В беседе с корреспондентом агентства "Р-Спорт" Вяльбе не скрывала эмоций:

- В отличие от соперников наша сборная уже в Америке и будет принимать участие в заключительных этапах. Поздравляю Сан Саныча с "Большим Хрустальным глобусом"! Я просто счастлива, слов нет, это исторический успех. Он - настоящий чемпион!

Также рад за товарища и олимпийский чемпион Александр Легков.

"В протоколе не пишется, что соперники решили не принимать участие в гонках. Надо радоваться досрочному глобусу, а об остальном, что происходит, думать не надо. Мнение такое же, как и у всех, - счастье", - заявил Легков журналистам РИА Новости.

Ну а накануне на официальном сайте международной федерации лыжного спорта появились данные о призовых, которые заработали участники нынешнего розыгрыша Кубка мира.

Так вот, Большунов заработал за текущий сезон 158 тысяч евро призовых, что является самым высоким показателем среди мужчин.

Фото: РИА Новости
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На втором месте идет норвежец Йоханнес Клебо (138 тысяч евро), на третьем - еще один представитель Норвегии Пол Гульберг (99 тысяч).

Еще один россиянин Сергей Устюгов занимает шестое место с доходом в 66 тысяч евро.

У женщин вне конкуренции оказалась десятикратная чемпионка мира норвежка Тереза Йохауг. Спортсменка заработала 246 тысяч евро.

На второй позиции располагается еще одна представительница Норвегии Хейди Венг, заработавшая 120 тысяч. Замыкает тройку лидеров россиянка Наталья Непреява, сумма ее призовых составляет около 89 тысяч.

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