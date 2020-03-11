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11.03.2020 19:52
Рубрика: Экономика

ЦБ прогнозирует повышение востребованности рубля за пределами РФ

Текст: Юлия Кривошапко

Рубль останется востребованной валютой за пределами нашей страны, полагает Банк России. Позиция регулятора изложена в новом "Обзоре рисков финансовых рынков".

Фото: iStock
Что будет дальше с динамикой рубля

В последние годы отмечался рост динамики валютных операций с рублем за пределами России. Это результат отмены или отсутствия большинства валютных ограничений (как по текущим, так и капитальным счетам) для операций в данной валюте, отмечает ЦБ. По итогам 2019 года почти треть конверсионных сделок с рублем заключалась вне территории страны.

"Рост офшоризации рубля отражает общую тенденцию для валют стран ЕМЕ, а также постепенный процесс глобализации мировых валют и усиление экономических связей", - уточняется в обзоре регулятора.

При этом в сравнении с другими странами доля офшоризации рубля, по мнению банка России, является умеренной.

Это свидетельствует о сбалансированности применения рубля как внутри страны, так и за ее пределами в процессе развития российских финансовых рынков и обеспечения экономического роста, уточняется в обзоре.

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