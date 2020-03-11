Цены на детские товары, одежду, обувь вырастут из-за падения курса рубля

Снижение курса рубля к доллару и евро может привести к росту в первую очередь цен на детские товары, обувь, одежду, потребительскую электронику и изделия фармацевтов. Такой прогноз дали опрошенные "Известиями" эксперты.

В частности, фармацевтические препараты, произведенные из импортного сырья, могут подорожать на треть. Потребительская электроника рискует прибавить в цене 20%. Цены на одежду и обувь будут расти на 20-35%, поскольку эти отрасли в значительной степени зависят от поставок из охваченного коронавирусом Китая.

Не останется в стороне и автопром, в том числе отечественный. Правда, его аппетиты скромнее - рост цен на машины не должен превысить 10%. Жилье тоже может подорожать на 10-15%. Причем рост цен за квадратные метры начнется на рынке новостроек.

Во вторник, 10 марта, курс рубля упал в район четырехлетних минимумов из-за обвала цен на нефть. В результате дальнейшей коррекции, сейчас за доллар дают около 72 рублей, а за евро - 82 рублей.