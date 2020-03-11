Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

Правительство Квебека приняло решение об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале с 18 по 23 марта.

Об отмене турнира заявила в среду на пресс-конференции министр здравоохранения Даниэль Маккен, сообщает Montreal Gazzette. Причиной для такого решения послужило распространение коронавируса, а также тот факт, что в Канаду должны были прибыть делегации из более чем 50 стран. Всего в турнире должны были принять участие около 200 спортсменов.

Ранее премьер-министр Квебека Франсуа Лего сообщал о том, что не исключает варианта отмены турнира. Представители Международного союза конькобежцев (ISU) до последнего момента рассчитывали, что чемпионат мира все же не придется отменять.

По последним данным в Канаде зафиксировано более 90 случаев заболевания коронавируса и власти всерьез опасаются, что приезд большого количества иностранцев может негативно отразиться на ситуации.

Турнир, по самым оптимистичным прогнозам, пройдет не раньше октября.

"В течение ближайших недель ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами оценит, возможно ли проведение чемпионата мира по фигурному катанию в конце года, но в любом случае он не состоится ранее октября 2020 года", - говорится в сообщении ISU.