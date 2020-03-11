Чиновникам запретили зарубежные командировки из-за коронавируса

В регионах должны сократить количество проводимых массовых мероприятий, - такую рекомендацию получили сегодня органы исполнительной власти в субъектах федерации, а также федеральные органы власти. Кроме того, высокопоставленные чиновники не смогут в ближайшее время выезжать в зарубежные командировки - за исключением самых неотложных. Такие решения приняты сегодня оперативным штабом по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Речь идет о максимальном ограничении всех мероприятиях - деловых, спортивных, культурных и развлекательных. Рекомендовано, по возможности, переводить их в видеоформат или без зрителей. Так, кстати, сегодня сделали в МИДе, объявив переформатирование брифинга для журналистов в режим онлайн-конференции.

"Допускается возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий", - отметили в штабе.

Кроме того, федеральным органам исполнительной власти рекомендовано отменить загранкомандировки, за исключением самых важных: носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение поручений президента и правительства России и (или) в целях обеспечения безопасности страны.

Кроме того, сотрудникам федеральных органов власти рекомендовано воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не вызваны крайней необходимостью.