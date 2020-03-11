Что рекомендует церковные спикеры читать о семье в русской литературе

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11.03.2020 19:48
Рубрика: Общество

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Начинается фестиваль православной книги
Текст: Татьяна Медведева
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8107)
14 марта отмечается День православной книги. Праздник выбрал для себя роль одного из "навигаторов" в мире душеполезного чтения. К православной теме начинают проявлять все больший интерес и светские издательства.

- Главное мероприятие состоится в храме Христа Спасителя, где пройдет встреча Патриарха Кирилла и мэра Москвы Сергея Собянина со школьниками, - говорит митрополит Климент, председатель Издательского совета РПЦ. - Дети увидят спектакль и получат в подарок книги. Также состоится церемония награждения премией имени С.Т. Аксакова писательницы Ирины Богдановой, автора романа "Многая лета", книги, написанной для детей и признанной лучшей в рамках конкурса, который провел Издательский совет.

Фото: istock
Религиовед: Упоминание Бога в Конституции не угрожает светскому характеру РФ

На праздник в храм Христа Спасителя приглашены 1300 детей от 7 до 14 лет из школ Москвы и Калуги. Еще 200 мероприятий, помогающих прививать детям любовь к книге, пройдут в столичных школах, библиотеках и соцучреждениях. Труды богословов и церковных историков, книги современных священников, художественная словесность, литература для детей - так выглядит яркая и самобытная планета православного книгоиздания сразу в двух галактиках - Гутенберга и Цукерберга.

Православная книга не терпит кризисов и остается востребованной, потому что в Церковь приходят новые люди.

- Люди из поколения 70-80-х годов выросли без религиозной информации, им мало знакомы библейские сюжеты и церковная жизнь, - считает редактор издательства "Эксмо", лауреат конкурса "Просвещение через книгу" Светлана Мирнова, - они образовываются сами, а потом приводят к вере своих внуков и детей.

Современный читатель готов сочетать аудиокнигу с чтением с планшета и на бумаге

Несмотря на то что тиражи современных бумажных книг небольшие (в православном сегменте в среднем 3 тысячи экземпляров), издатели делают ставку на широкий и многообразный ассортимент.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Патриарх Кирилл: Демократия может сочетаться с религиозными ценностями

- Издатель похож на аптекаря, - рассказывает генеральный директор православного издательства "Ковчег" Сергей Тимченко. - Аптекарь подбирает лекарство, и то же самое делает издатель, только в духовной сфере. Он смотрит на недуги человека и предлагает ему самое главное лекарство - Евангелие, Псалтирь и молитвослов.

Интерес к православной теме проявляют сегодня и светские издательства. Например, в "Молодой гвардии" регулярно выходят книги, посвященные христианским подвижникам - Сергию Радонежскому, Савве Сторожевскому, Петру и Февронии, Серафиму Саровскому. В серии "ЖЗЛ" увидели свет книги митрополита Илариона, посвященные Иисусу Христу и Патриарху Кириллу, и обе вызвали серьезный всплеск читательского интереса.

По мнению экспертов, привычка современного читателя, проводящего свое время в "галактике Цукерберга", заниматься веб-серфингом делает его чтение более фрагментарным и поверхностным. Для более серьезного погружения в материал он часто комбинирует аудиокниги, электронный носитель и бумажное издание.

Что рекомендует церковные спикеры читать о семье в русской литературе

Издательский отдел Русской православной церкви провел совет экспертов на тему, что писала о семье русская литература - классическая и современная. Представляем его рекомендации

По мнению поэта Олеси Николаевой:

1. Лев Толстой, "Война и мир" - Семья Ростовых, где отношения строятся на любви детей к родителям, родителей - к детям и братьев и сестер друг к другу. В этой любви есть и нежность, и понимание, и жертвенность: отец отдает Николаю деньги, чтобы тот заплатил карточный долг (дело чести), зная, что это ударит по его благосостоянию. И в женитьбе Николая на княжне Марье есть этот мотив: отчасти он делает это для спасения своей разорившейся семьи.

2. Лев Толстой, "Анна Каренина" - Как писал сам Лев Толстой - главная мысль этого романа - семейная. Протогонистами этой "семейной мысли" становятся Левин и Кити, и по контрасту с ними разворачивается трагедия Анны Карениной и Вронского, на судьбу которых проецируется эпиграф: "Мне отмщение - Аз воздам".

3. Михаил Булгаков, "Дни Турбиных"

По мнению писателя, публициста, протоиерея Владимира Вигилянского:

1. Иван Гончаров, "Обломов" - обращая внимание на одиночество и бессемейную жизнь главного героя

2. Иван Гончаров, "Обрыв"

3. Лев Толстой, "Война и мир" - обращая внимание на отношения Наташи Ростовой и Пьера Безухова

По мнению писателя Дмитрия Володихина:

1. Ермолай-Еразм, "Повесть о Петре и Февронии"

2. Сергей Аксаков, "Семейные хроники"

3. Александр Сегень, "Поп"

4. Алексей Варламов, "Рождение", "Звездочка"

5. Алексей Иванов, "Ненастье" - обращая внимание на то, что роман заканчивается попыткой создать семью

6. Сергей Лукьянов, "Маки безвременья"

7. Полина Матыцына, "Маленькая Гвинет в странном доме"

По мнению писателя Александра Сегеня:

1. Ермолай-Еразм, "Повесть о Петре и Февронии"

2. Николай Гоголь, "Старосветские помещики"

3. Алексей Варламов, "Душа моя, Павел"

По мнению писателя Елены Тростниковой:

1. Сергей Аксаков, "Детские годы Багрова-внука"

2. Лев Толстой, "Детство"

3. Иван Шмелев, "Лето Господне"

4. Павел Санаев, "Похороните меня за плинтусом"

По мнению писателя Поляны Матыцыной:

Аркадий Гайдар, "Голубая чашка"

По мнению писателя Елены Кучеренко:

У нас не достает литературы о семьях с ребенком-инвалидом

Общество Религия

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