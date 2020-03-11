Пока депутаты и сенаторы работали над содержанием будущих изменений в Основной Закон, Центризбирком готовился к голосованию по поправкам: на заседании представили символику грядущей кампании.

Разработкой занималась компания "ИМА-Консалтинг". По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, контракт предполагает создание не только логотипа и слогана, но и около 30 информационно-разъяснительных аудио- и видеороликов, порядка 10 динамических заставок и многие другие материалы. "Общая сумма контракта составила 35,8 миллиона рублей, но объем очень солидный", - сказала она.

Гендиректор компании "ИМА-Консалтинг" Вартан Саркисов рассказал, что изначально в лонг-листе было более 35 логотипов, более 80 слоганов. Тестированием разработок занимались независимые компании, в частности ВЦИОМ в рамках 38 фокус-групп в 21 населенном пункте, на основе этих исследований и был сделан выбор.

Основной элемент утвержденного логотипа - изображение Конституции в виде изогнутой красной книги. "Очень многие респонденты на фокус-группах говорили, что такое изображение Конституции ассоциируется с неким щитом. И для нас это было важно, потому что одна из главных идей внесения поправок - это защита различных прав жителей Российской Федерации", - рассказал Саркисов. Также на логотипе присутствует триколор, надпись "общероссийское голосование" и дата - 22 апреля 2020.

Слоган - "Наша страна, наша Конституция, наше решение!" Разработчики подчеркивают, что одна из главных задач кампании - рассказать о том, что предстоит, и мотивировать граждан принять участие. "И респонденты признали, что такая трехсложная структура слогана и те понятия, которые мы здесь представляем - страна, Конституция и решение - и являются максимально мотивирующим элементом", - рассказал Саркисов. По его словам, особенно важно здесь слово "решение", которое не агрессивно призывает принять участие в голосовании, а с уважением относиться к выбору россиян.

Памфилова рассказала, что именно слоган вызвал самые жаркие споры. "Мы тоже напрягали свои творческие возможности, спорили. От нас было два любимых слогана. Первый: "Твое слово - закон". А второй, цитата нашего президента: "Как народ решит, так и будет". Мы считали, что это самое удачное", - поделилась глава ЦИК. Но на фокус-группах был выбран другой слоган.

Слоган кампании - "Наша страна, наша Конституция, наше решение!"

Также на заседании представили информационные листовки, билборды, афиши, баннеры. По заданию Центризбиркома должны разработать 28 видеороликов: два в формате 3D, восемь анимационных, большая часть будет мотивационной. На заседании показали первые ролики для телеэфира. Вначале одного из них солдат дает присягу. "Я давала замечание - шапку поправьте военнослужащему, пожалуйста", - со смехом заметила Памфилова. Также позже прозвучали замечания и к военной форме молодого человека на видео - не современная. Не все аудио- и видеоматериалы еще готовы, работа в самом разгаре, все наработки тоже тестируется.

Кроме того на заседании ЦИК РФ принял проект постановления о порядке организации и проведения голосования по поправкам к Конституции на участках, которые будут образованы за пределами России. Зампред комиссии Николай Булаев отметил, что за границей предполагается организовать 355 участков в 145 странах.