Для местных депутатов снимут ограничение на руководство организациями

Поправки конкретизируют положения антикоррупционного законодательства. "Мы добавили в закон разъяснение, что запрет на участие в управлении коммерческими и некоммерческими организациями касается исключительно депутатов региональных законодательных собраний, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе", - рассказал журналистам один из авторов поправок, глава Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Уточнить положения закона попросили сами региональные депутаты, сообщил он. Инициатива в случае принятия исключит возможность возникновения ошибочной правоприменительной практики.