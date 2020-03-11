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11.03.2020 14:25
Рубрика: Власть

Для внедрения цифровых технологий введут экспериментальные правовые режимы

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, разрешающий создавать специальные площадки с экспериментальными правовыми режимами для испытания новой высокотехнологичной продукции. Например, роботов-курьеров, беспилотных автомобилей, искусственного интеллекта в медицине и другие.

"Законопроект подготовлен в целях создания условий для ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций с использованием таких технологий, как искусственный интеллект, нейротехнологии и другие, - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Предполагается, что экспериментальный правовой режим будет устанавливаться в следующих сферах: медицинская деятельность, транспорт (в том числе использование беспилотных автомобилей), финансовые рынки и так далее".

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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По его словам, сегодня при внедрении новых технологий компании и стартапы зачастую сталкиваются с массой правовых проблем.

"Некоторые требования избыточны, так как написаны для прежней реальности, - говорит Владимир Груздев. - В свою очередь современные технологии не просто создают новую реальность, они ставят новые проблемы, в том числе правового характера, решение которых еще предстоит найти. Но для этого необходимо придать гибкость механизму правового регулирования, чтобы правовые механизмы не становились тормозом для прогресса, а подстраивались под новые условия. Подготовленная инициатива предполагает, что правительство сможет утверждать программы экспериментальных правовых режимов".

Власть Право

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