Два поезда столкнулись в метро Мехико

#AlMomento llegaron 9 ambulancias de CRM #CDMX a la estación del @MetroCDMX Tacubaya para atender y trasladar a lesionados por choque de trenes. pic.twitter.com/sU0flPkSSO — Cruz Roja CDMX (@CruzRoja_CDMX) March 11, 2020

Как минимум один человек погиб, более 40 пострадали в результате столкновения двух поездов в метро мексиканской столицы. Как передает Univision, трагедия произошла во вторник незадолго до полуночи на станции Такубайя.

Все пострадавшие доставлены в больницы. По словам главы правительства Мехико Клаудии Шейнбаум, "сейчас самое важное - это забота о раненых, городские больницы оказывают им неотложную помощь".

Причина аварии пока неизвестна, начато расследование. Как рассказывают люди, находившиеся в одном из поездов, незадолго до столкновения в вагоне погас свет, перестал работать двигатель, отключился тормоз. Состав продолжил скользить по рельсам, пока не врезался в другой, стоявший на станции.