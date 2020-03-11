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11.03.2020 13:17
Рубрика: В мире

Две туристки из Винницы оставили автографы на фреске Рафаэля

Текст: Мария Шепталова

В популярном сообществе "Италия для меня" в социальной сети Facebook один из пользователей опубликовал видео, на котором видно выцарапанную на фреске Рафаэля в музее Ватикана надпись: "Лена, Тамара, Винница". Пользователь был, мягко говоря, возмущен таким варварством.

О чем думали люди, почувствовавшие себя ровней Рафаэлю и оставившие свой "след" в истории, остается только догадываться. А участники сообщества высказались вполне определенно: "Ужас!", "Варварство!", "Как они посмели поднять руку на Рафаэля?!".

Фото: iStock
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Однако не все поверили увиденному на видео. Кто-то резонно поинтересовался, а как они вообще это могли сделать, ведь в музее полно охраны и камер. Другие предположили, что это фейк. А третьи даже разглядели в этом "провокацию Москвы", потому что имена и название города написаны по-русски. К счастью, в конспирологические теории большинство не верит, а предлагает найти этих девушек и наказать. Например, заставить их вымыть весь музей, оштрафовать на круглую сумму, лишить шенгена и запретить посещать музеи сроком на 10 лет.

Справка "РГ"

Работы итальянского живописца и архитектора находятся в Папском дворце Ватикана и располагаются в четырех помещениях, которые называются Станцы Рафаэля. Художник расписывал стены вместе со своими учениками в период с 1508 по 1517 годы.

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