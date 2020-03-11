Эксперт по протоколу и этикету Альбина Холгова: Кто кому откроет дверь

На днях в Министерство транспорта России обратилась Национальная ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) - с предложением запретить россиянам слушать в транспорте музыку без наушников. По мнению экспертов, это нарушает личное пространство пассажиров и вообще неэтично. О том, что значит этикет в нашей жизни и стоит ли его придерживаться, мы расспросили президента НАДЭП Альбину Холгову.

Альбина Холгова: Чаще всего мне задают вопрос, кто первым должен входить в лифт: мужчина или женщина? Мобильная платформа Qvalis

Только что по офисам прокатилась волна "гендерных" праздников - 23 февраля, 8 Марта. У кого-то на работе сотрудники "накрывали поляну" в складчину, где-то руководство устраивало корпоративные празднества. А что диктует деловой этикет?

Альбина Холгова: Корпоратив - это благодарность со стороны руководства компании в адрес сотрудников. Поэтому расходы на него берет на себя компания. Для офиса оптимальный вариант празднования - прием с бокалом вина. Некоторые руководители, услышав об этом, хватаются за голову: какое вино в рабочее время?! В нашей стране в отличие от Европы почему-то бокал сухого вина в день приравнивается к пьянству. Но по международному этикету полагается бокал вина - игристого или сухого.

А что на закуску?

Альбина Холгова: А закуски - на один укус. Орешки, малюсенькие канапе. То, что человек взял - и сразу в рот, не откусывая. И, кстати, весь прием длится не более часа.

А если речь идет о дне рождения кого-то из сотрудников? Уместно ли с его стороны устраивать в офисе "пирушку"?

В обществе нельзя говорить на языке, непонятном хотя бы одному из присутствующих людей

Альбина Холгова: Да, именинник может организовать свой "мини-прием", если захочет. Но и тут действуют те же правила: никаких осетинских пирогов, пиццы или окороков.

Кстати, в обычные дни прилично ли обедать прямо на рабочем месте?

Альбина Холгова: Увы, не у всех есть столовые. Если ее нет и у вас не заведено в обед выходить в городские кафе, то стоит строго регулировать время обеда. Все поели, проветрили офис - и продолжили работу. Но это правило не распространяется на перекусы - чай, кофе, конфеты или печенье.

Вернемся к нашим именинникам. Как этикет относится к "складчине" на подарок?

Альбина Холгова: Идеально, когда бюджет на подарок выделяет компания. Пусть подарки будут даже символическими. Но некая Мария Петровна не должна ходить с конвертом и приставать к каждому сотруднику, требуя сброситься по 300 или 1000 рублей. В некоторых фирмах оговаривается сумма, предположим, 500 рублей. Но ситуации у людей настолько разные! Кто-то, может быть, вчера оплатил ипотеку и для него и 500 рублей чувствительно.

Но если мы все же скидываемся, то какая сумма уместна с каждого?

Альбина Холгова: Все индивидуально. Любой имеет право сказать: "Мария Петровна, извините, я могу дать только 100 рублей". Или даже: "Я не могу дать ничего".

Простительно ли иногда этикет нарушать? И когда мы грешим против хороших манер, сами того не зная?

Альбина Холгова: Например, когда желаем приятного аппетита или говорим "будь здоров". Не замечая чужого "чиха", мы поступаем деликатно. Алгоритм таков: человек чихнул, сказал "извините, пожалуйста", все сделали вид, что ничего не заметили - не надо никаких "да что вы, что вы!". Просто работаем дальше. Что же касается "приятного аппетита"... По одной версии, фразу ввели в обиход большевики, чтобы заполнить пустоту: ведь раньше перед едой люди читали "Отче наш". Но вообще фразу эту могут произносить лишь официанты и шеф-повара.

Кстати, на деловом мероприятии уместно ли, если кто-то предпочитает говорить на языке, который знают не все присутствующие?

Альбина Холгова: Есть золотое правило: в обществе других людей не говорить на языке, который непонятен хотя бы одному из присутствующих. Так же недопустимо шептаться, допускать какие-то намеки, подмигивания, шутки, понятные только "избранным".

А как сочетаются между собой в офисе деловой этикет и галантность?

Альбина Холгова: Надо помнить: на работе вообще нет пола и гендера. Этикет призван еще и защищать женщину от харрасмента. Потому что сегодня мужчина помогает с дверью, завтра с пальто, послезавтра его рука может оказаться на ее колене. Женщине нужно и сохранить хорошие отношения с этим человеком, и не потерять место, и не поддаться его уловкам. А возможно вообще зайти в тупик, когда придется либо увольняться, либо соглашаться на нежелательные предложения. Поэтому деловой этикет говорит: мы здесь - как в армии. У нас есть генерал, полковник, подполковник, рядовые... А пола - нет. И, когда мы выясняем, кто кому должен открыть дверь или подать бумаги, мы отталкиваемся не от пола человека, а только от должности.

Досье "СОЮЗа"

Альбина Холгова - сертифицированный специалист по этикету, протоколу и дресс-коду. Автор тренингов по деловому этикету. Приглашенный преподаватель Академии РАНХиГС, "Сколково", МГИМО. Ведущая программы, посвященной этикету, на телеканале "ТВ Центр".