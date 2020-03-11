Готовы ли союзные синоптики к погодному экстриму?

После зимы, которая так и не наступила, хочется знать: а будет ли весна?

По прогнозам, наступившая весна будет чуть теплее обычного, а вот осадки - в норме. Сергей Карпухин/ТАСС

Заместитель начальника Белорусского гидрометцентра Светлана Кузьмич обещает весну на полградуса-градус теплее обычного при норме осадков. Улучшить точность прогнозов специалистам помогла выполняемая за счет средств Союзного государства научно-техническая программа, уже четвертая по счету. Она направлена на развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства и насчитывает пять основных мероприятий.

Что же принесло белорусско-российское сотрудничество? Технология обмена данными по трансграничным участкам Западной Двины, Днепра и других рек позволила выявить реальное антропогенное влияние на них. Иначе говоря, в водах обнаружено повышенное содержание ряда химических элементов, применяемых в экономике. Эти данные легли в основу системы мониторинга.

Прояснилось и то, как меняющийся климат влияет на различные отрасли экономики. Для энергетики, например, важен рост ветровой нагрузки, для автотранспорта - наличие гололедных явлений и ограничений видимости. Было проанализировано, насколько часто и какие опасные явления возникают в приграничных белорусских областях - Гомельской, Могилевской, Витебской.

Руководителям отраслей выданы рекомендации, что делать: укреплять ли ЛЭП, перераспределять производство электроэнергии в связи с ростом кондиционирования воздуха летом.

- А какую погоду в связи с изменениями климата ждать всем нам? - поинтересовался корреспондент "СОЮЗа". Специалисты Белгидромета пояснили:

- Мы живем в погодных экстремальных условиях с 1989 года, когда на планете началось глобальное потепление. Прогнозируется и увеличение опасных явлений. Таких, как повышение количества дней с температурой 35 градусов, возможно и экстремальное увеличение количества осадков в сутки. Так, в пункте наблюдения Езерище за два дня выпало 129 мм осадков при месячной норме 90 мм. В Пинске скорость ветра достигала 29 метров в секунду.

Благодаря сотрудничеству с российскими коллегами по союзной программе белорусские гидрометеорологи получают сегодня прогностические данные по модели "Космо" ведущих мировых центров погоды. Комплексный прогноз поступает по 37 населенным пунктам, что на 10 больше прежнего. Идет подготовка к приобретению лицензии на синоптическую информацию у европейского центра среднесрочного прогнозирования, что позволит предсказывать погоду на 10 суток вместо нынешних шести. Улучшится качество прогноза на неделю и на 3 дня.

По большинству направлений выполнение союзной программы еще в самом разгаре. А вот в области радиационного мониторинга атмосферного воздуха ее основные задачи уже выполнены. В этом мы убедились, посетив отдел оперативных данных радиационного контроля и мониторинга чрезвычайных ситуаций Белгидромета. На дисплеях здесь в режиме реального времени отражена информация о ситуации в десятках точек Беларуси и на сопредельных территориях, в первую очередь возле российских АЭС.

- Основная цель - своевременное выявление повышения радиоактивности, - рассказала заместитель руководителя службы радиационного мониторинга Жанна Бакарикова. - Это аварийный мониторинг. Используются три вида наблюдений. Благодаря союзной программе расширены обмен данными с российскими коллегами и обмен опытом. В случае ЧП запускается вся система аварийного реагирования. Для нас сотрудничество очень важно, поскольку большинство профильных НИИ находится в России. Мы бесплатно получаем методические рекомендации, знакомимся с новейшим оборудованием. Значение этого возрастает с пуском Белорусской АЭС.

До завершения союзной программы еще два года, но гидрометеорологи уже приступили к разработке концепции новой, рассчитанной на 2022-2026 годы. Ее отличием будет широкое привлечение научных организаций Беларуси.

К слову

Целью программы "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства" на 2017-2021 годы являются повышение уровня защищенности отраслей экономики, жизненно важных интересов личности, общества и государства от воздействия опасных природных явлений и адаптация к изменению климата.