Финальный раунд Кубка Федерации по теннису перенесен из-за коронавируса

Финальный раунд розыгрыша Кубка Федерации, который должен был пройти в Будапеште с 14 по 17 апреля, перенесен из-за распространения коронавируса. Руководство Международной федерации тенниса было вынуждено принять такое решение из-за распространения по Европе коронавируса.

"Мы разочарованы тем, что вынуждены принять это решение, - заявил глава ITF Дэвид Хаггерти. - Мы не имеем права рисковать здоровьем и безопасностью игроков, капитанов, работников стадиона и зрителей. Это решение далось непросто. Но сложившаяся ситуация сейчас куда важнее спорта".

В этом турнире должна была принять участие и сборная России, оказавшаяся в одной группе с командами Франции и Венгрии. ITF пока не называет даже примерные сроки, когда этот турнир состоится.