Новости

Красноярские спасатели возобновили поиски погибших при прорыве дамбы 08:53
В Прикамье полицейского заподозрили в избиение юноши ради показаний 08:41
Финансы и страхование стали самыми доходными отраслями в России 08:40
В Приморье начали производство вертолетов Ка-62 08:38
Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе "Дон" 08:33
Три очка Малкина принесли победу "Питтсбургу" над "Нью-Джерси" 08:04
Сколько времени нужно россиянам, чтобы накопить на автомобиль 08:02
Китай: 76 процентов зараженных COVID-19 уж выздоровели 07:45
Сочетание двух продуктов оказалось способным предотвратить онкологию 07:41
Снегопад ожидается в Москве на выходных 07:37
Трамп победил на первичных выборах в пяти штатах, Байден лидирует в трех 07:31
СМИ: Российский лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира 07:17
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом 06:24
Италия попросила у Китая помощи в борьбе с коронавирусом 06:20
На Колыме обнаружили бесхозный склад с ядовитыми веществами 06:10
На Сахалине во время метели автобус с пассажирами застрял в сугробе 06:07
В Алеппо начал работу восстановленный хлебозавод 06:06
Названы регионы с самыми старыми автомобилями 05:46
Из Санкт-Петербурга в Магадан отправили наркотики в фонарике 05:40
В Мексике выходец из России подвергся разбойному нападению 05:31
На Камчатке из-за обогревателя погиб мужчина и сгорели около 100 коров 05:19
Нефть марки WTI подорожала на 3 процента 05:15
Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в двух штатах 05:14
Новый Toyota Highlander для России лишили одного из сидений 05:00
Читинка спрятала запрещенные вещества в грецких орехах 04:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
11.03.2020 08:40
Рубрика: Экономика

Финансы и страхование стали самыми доходными отраслями в России

Текст: Алексей Дуэль
Больше всех за прошлый год смогли заработать работники финансового и страхового секторов. У них средняя зарплата составила 102 тысячи 992 рубля в месяц. Такие данные приведены в докладе Росстата по итогам 2019 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При этом максимальные заработки были у авиаторов и космонавтов - в среднем 131 тысяча 776 рублей в месяц, хотя в целом у работников транспорта лишь 50 тысяч 813 рублей.

Фото: iStock
Названы регионы с московскими зарплатами

Кроме того, серьезные деньги удалось заработать занятым в добыче полезных ископаемых (в среднем, 88 тысяч 910 рублей в месяц), особенно нефтяникам (135 тысяч рублей в месяц), производстве табачных изделий (108 тысяч рублей), рыбной ловли и рыбоводстве (87 тысяч 623 рубля), производителям нефтепродуктов (84 тысячи 909 рублей) и кокса (82 тысячи рублей). Достойно оплачивалось участие в научных разработках и исследованиях (81 тысяча 261 рубль), а также добыча металлических руд (77 тысячи 361 рубль). Наименее прибыльным делом для работников стало производство одежды - средний заработок в этой отрасли составил всего 20 тысяч 552 рубля в месяц.

Средняя зарплата по стране за прошлый год составила 47 тысяч 468 рубля в месяц.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минэкономразвития Росстат

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Крашенинников объяснил норму о президентских сроках
Минобороны: В Сирии повреждены два "Панциря", а не уничтожены восемь
Пушков объяснил отказ Трампа приехать в Москву на парад Победы
Продажи медицинских масок в России выросли в 4 раза
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ