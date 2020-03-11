Финансы и страхование стали самыми доходными отраслями в России

Больше всех за прошлый год смогли заработать работники финансового и страхового секторов. У них средняя зарплата составила 102 тысячи 992 рубля в месяц. Такие данные приведены в докладе Росстата по итогам 2019 года.

При этом максимальные заработки были у авиаторов и космонавтов - в среднем 131 тысяча 776 рублей в месяц, хотя в целом у работников транспорта лишь 50 тысяч 813 рублей.

Кроме того, серьезные деньги удалось заработать занятым в добыче полезных ископаемых (в среднем, 88 тысяч 910 рублей в месяц), особенно нефтяникам (135 тысяч рублей в месяц), производстве табачных изделий (108 тысяч рублей), рыбной ловли и рыбоводстве (87 тысяч 623 рубля), производителям нефтепродуктов (84 тысячи 909 рублей) и кокса (82 тысячи рублей). Достойно оплачивалось участие в научных разработках и исследованиях (81 тысяча 261 рубль), а также добыча металлических руд (77 тысячи 361 рубль). Наименее прибыльным делом для работников стало производство одежды - средний заработок в этой отрасли составил всего 20 тысяч 552 рубля в месяц.

Средняя зарплата по стране за прошлый год составила 47 тысяч 468 рубля в месяц.