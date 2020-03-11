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11.03.2020 16:03
Рубрика: В мире

Французский демограф назвал самую "плодовитую" страну Европы

Текст: Диана Ковалева

Сегодня самый высокий коэффициент рождаемости в Европе принадлежит Франции, а точнее ее материковой части, где в среднем каждая женщина рожает 1,84 ребенка за всю жизнь. При чем еще в 2010 году этот показатель составлял 2,02 ребенка. Как показало исследование французского демографа Жилля Пизона, опубликованное в журнале "Население и общество" Национального института демографических исследований, сегодня возраст среднестатистической роженицы в Пятой Республике составляет примерно 30,8 лет. Для сравнения: в 1977 году француженки в основном рожали в 26,5 лет.

Фото: pixabay.com
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Кроме того, Пизон выяснил, что относительно высокий уровень рождаемости в Европе сегодня сохраняют ее северные страны, в то время как их южные соседи демонстрируют крайне низкие цифры. Так, к примеру, на втором месте после Франции идет Швеция с показателем в 1,76 ребенка. Далее в списке значатся Ирландия (1,75), Дания (1,73), Великобритания (1,68), а замыкают его Италия (1,29), Испания и (1,26) и Мальта (1,23).

"Подобный контраст между севером и югом уже имел место еще 30 лет назад, и, кажется, в меньшей степени связан с экономической ситуацией… Демографы объясняют это положением женщин, которое на юге менее благоприятное, чем на севере: там более выражено неравенство между мужчинами и женщинами, а обязанности внутри пар не так четко распределены", - пишет в своем исследовании Пизон. По его словам, особенно сильно бьет по уровню рождаемости еще и убеждение общественности о том, что быть матерью и совмещать работу в первые годы жизни ребенка - занятие непосильное для женщин. Поэтому многие из них либо сразу делают выбор в пользу карьеры и жизни в паре без детей, либо откладывают рождение отпрысков на более поздний срок и в конечном итоге вообще отказываются рожать.

Небольшим исключением из разделения на "север-юг" стали страны Восточной Европы, в частности Румыния (1,76) и Чехия (1,71), которые в рейтинге оказались на третьем и седьмом месте соответственно. По наблюдениям Пизона, эти страны сильно убавили в уровне рождаемости после падения Берлинской стены, в то время как еще в 1989 году их показатели были почти заоблачными (2,22 в Румынии и 1,87 в Чехии). Ухудшил ситуацию и кризис 2008 года. И только после 2012 года эти государства стали постепенно подбираться к лидерам списка.

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