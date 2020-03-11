ГД рассмотрит проект об ответственности за повреждение воинских памятников

Он подчеркнул, что повреждение или разрушение захоронений и памятников защитникам Отечества - "вандализм, которому нет оправдания". За такое преступление предлагается ввести штраф в размере до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Володин напомнил, что принятый ранее закон о поправках в Конституции содержит положения о сохранении исторической памяти. Поправка, в частности, гласит о том, что умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается".

Глава нижней палаты призвал "чтить память тех, без кого победа над фашизмом была бы невозможна, кому обязаны жизнью и благополучием, защитить тех, кто сам уже не может за себя постоять, очень важно, мы обязаны это сделать". Теперь это будет требование Основного закона, подчеркнул председатель Госдумы.

Ответственность по новой статье в случае принятия президентского закона наступит, если будут уничтожены либо повреждены памятники, расположенные как на территории России, так и за ее пределами. Документ касается также воинских захоронений, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.

Указанное преступление повлечет штраф до трех миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет. Альтернатива - принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

Более строгое наказание предполагается, если действовала группа лиц по предварительному сговору с применением насилия или угрозой его применения. Это будет караться штрафом от двух до пяти миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период от одного года до пяти лет. В качестве альтернативы предусмотрены обязательные работы на срок до 480 часов либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Расследование уголовных дел о таких преступлениях предлагается возложить на Следственный комитет.