Генпрокуратура РФ признала нежелательной бельгийскую НПО

Бельгийская неправительственная организация "Европейский фонд за демократию" признана нежелательной на территории России.

Такое решение было принято Генпрокуратурой России по результатам изучения поступивших материалов. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства установлено, что деятельность международной неправительственной организации European Endowment for Democracy представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Как уточнили в Генпрокуратуре, "Европейский фонд за демократию" зарегистрирован на территории Королевства Бельгия.

Информация о принятом решении направлена в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.