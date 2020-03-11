Глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19

ВОЗ изменила сегодня оценку ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и объявила пандемию.

"В ближайшие дни мы ожидаем, что количество случаев заболевания, смертей и количество затронутых стран продолжит увеличиваться, - заявил глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус на ежедневном вечернем брифинге в Женеве. - "Мы пришли к оценке того, что COVID-19 может быть охарактеризована как пандемия".

Что такое пандемия?

Термин "пандемия" имеет греческое происхождение, которое означает "весь народ". Пандемия - это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Как правило, речь идет о новом виде инфекционного заболевания, к возбудителю которого у большинства людей нет иммунитета, и которое распространяется одновременно на разных континентах. Вирусы, вызывавшие прежние пандемии, обычно происходили от вирусов гриппа животных.

В каких случаях ВОЗ объявляет пандемию?

В ВОЗ не называют количество зараженных людей или затронутых стран, при превышении которого распространение заболевания переводят в разряд пандемии. Решение об объявлении пандемии принимается на основании сочетания нескольких факторов: географической распространенности инфекции, тяжести заболевания, его влияния на общество и экономику разных стран и мира в целом.