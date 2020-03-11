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11.03.2020 19:33
Рубрика: Спорт

Белые не сдаются

Горячкина лидирует на Гран-при
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8107)
Российская шахматистка Александра Горячкина сохраняет лидерство на третьем этапе Гран-при ФИДЕ, который проходит в швейцарской Лозанне.

В восьмом туре Горячкина белыми сыграла вничью со шведкой Пиа Крамлинг. Еще одна россиянка, Алина Кашлинская, уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь. А Александра Костенюк, блиставшая на этапе в Монако, проиграла украинке Марии Музычук и занимает последнее место в турнирной таблице с двумя очками в активе.

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Горячкина делит первую строчку с грузинкой Наной Дзагнидзе. У них в активе по 5 очков. За ними идут Кашлинская, Жансая Абдумалик из Казахстана, Анна и Мария Музычук из Украины (по 4,5).

Победительница этапа Гран-при в Лозанне определится 14 марта. Заключительный турнир серии запланирован на Сардинии 2-15 мая. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая должна выступить на трех этапах. Две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при, попадут на турнир претенденток-2021.

Спорт Шахматы

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