Госдума приняла закон о внесении изменений в Конституцию РФ

Госдума завершила свою часть работы над обновлением Конституции - депутаты одобрили изменения в третьем чтении. Поправки в Основной закон оставили незыблемыми основополагающие нормы, но, как отметили в Думе, наполнили ряд декларативных положений конкретикой.

В процессе работы над документом объем Основного закона увеличился примерно на 50%, подсчитали в профильном комитете по госстроительству и законодательству. Но главное, конечно, не количество, а качество. Согласованные с обществом изменения направлены на совершенствование системы сдержек и противовесов, защиту суверенитета, укрепление целостности государства, сохранение традиций и исторической памяти. Поправки были подготовлены по большей части специальной рабочей группой, в состав которой вошли депутаты Госдумы, сенаторы, общественные деятели, эксперты. Мнения для формирования поправок собирались во всех регионах. Значительную часть инициатив внес в Госдуму президент РФ - предварительно он подробно обсудил изменения с членами рабочей группы.

Социальное государство

Принятие поправок к Конституции станет важным шагом в развитии России как социального государства. Основной закон наполняется конкретными нормами о социальных обязательствах перед гражданами, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Добавилась норма о том, что в России гарантируются минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который должен быть "не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ", и "индексация социальных пособий и иных социальных выплат". Также вводится обязательная индексация пенсий не реже раза в год.

На государство возлагается обязанность по созданию условий для всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей. Они - приоритет госполитики РФ, гласит одна из одобренных норм.

В результате принятия поправок много ключевых вопросов оказались в компетенции регионов, президента, правительства. Это большой диапазон - наука, культура, языковое многообразие, поддержка семьи, развитие экономики и многое другое.

Так, к совместному ведению государства и регионов относится защита института брака как союза мужчины и женщины. "Пока я президент, у нас не будет родителей один и два - у нас будут папа и мама", - сказал Владимир Путин, комментируя ранее данную тему на встрече с рабочей группой.

О президентских сроках

Среди поправок - исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо. При этом было поддержано предложение депутата Валентины Терешковой о возможности для действующего президента участвовать в новых выборах после обновления Конституции.

Эту инициативу депутатам ранее прокомментировал сам президент РФ. Он заявил, что считает допустимым внесение в Основной закон данной поправки, однако ее должен оценить Конституционный суд РФ. Глава государства, кроме того, напомнил, что такие поправки вступят в силу только в том случае, если 22 апреля изменения Конституцию будут поддержаны на общероссийском голосовании.

Однако Владимир Путин счел нецелесообразным убирать из Основного закона ограничение на количество президентских сроков. Он также указал на то, что, "когда государство становится более мощным", на первый план выходит именно возможность сменяемости власти.

Поправку пояснил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он подчеркнул, что ограничения для сроков президента РФ в Конституции сохраняются. Дело в том, что поддержанная норма носит переходный характер и касается конкретной ситуации. Если граждане одобрят изменения в Основном законе, то тогда в соответствии с этой поправкой Владимир Путин будет вправе стать кандидатом в президенты в соответствующий срок, уточнил он.

Таким образом, нормы не запускают никакое "обнуление" президентских сроков. "Здесь речь идет исключительно о волеизъявлении граждан", - еще раз отметил Крашенинников.

Пояснения со своей стороны журналистам дал и лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Он заявил, что принятая Госдумой поправка о снятии ограничений для главы государства по участию в будущих выборах не предоставляет пожизненного права занимать данную должность. "Первым сроком будет считаться избрание на выборах, проведенных после вступления в силу изменений в Конституцию", - добавил он. При этом он напомнил, что оценку поправке должен дать Конституционный суд.

Парламенту - новые полномочия

Поправки расширяют полномочия парламента. Согласно документу, Госдуме теперь предстоит утверждать кандидатуру премьер-министра и федеральных министров.

Процедура формирования кабмина станет более публичной, что, по словам Павла Крашенинникова, накладывает ответственность и на правительство, и парламент. "Теперь мы не будет узнавать из СМИ, кого назначили, - рассказал он. - Члены правительства будут утверждаться в Госдуме, за исключением силовиков".

Кандидатуры "не силовых" членов кабмина будут обсуждаться в комитетах, во фракциях - причем публично, на глазах общественности, добавил он.

"От этого выиграет все общество. Система сдержек и противовесов станет более прозрачной, - резюмировал глава профильного комитета. - Это касается и процедуры формирования и правительства, и Госдумы".

Министры силового блока будут назначаться президентом после консультаций с Советом Федерации. Верхней палаты касаются и другие изменения. Так, квота для кандидатов в Совфед, предложенных президентом РФ, увеличивается с 17 до 30 человек, при этом семь из них смогут работать в верхней палате пожизненно. Такими пожизненными сенаторами смогут становиться и президенты - их опыт пригодится в стране, отметили в Госдуме.

И еще один нюанс - члены верхней палаты парламента получают право официально именоваться сенаторами.

Чиновников ограничили

Одобрено и внесение в Конституцию ограничений для высших должностных лиц. Поправки запрещают ряду представителей власти иметь иностранное гражданство и счета за рубежом, а также хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ. Это касается президента, парламентариев, премьер-министра РФ, вице-премьеров, министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти, глав регионов и даже судей, прокуроров и Уполномоченного по правам человека в РФ.

Кстати, президент сам высказался за то, что необходимо ввести такую запретительную норму и для руководителя государства. "Это важная охранительная норма, которая уравнивает всех лиц, имеющих большие должности в стране", - считает Павел Крашенинников.

Общие ценности

Одно из самых резонансных изменений - благодаря поправке, внесенной президентом, в Конституции появится упоминание Бога. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - гласит обновление. В Госдуме посоветовали критикам этой нормы не вырывать ее из контекста - в первую очередь, в поправке идет речь об исторической связи времен, об объединяющих страну ценностях. И уж ни в коем случае не стоит искать здесь уход от принципа светского государства и навязывание религии.

Консолидирующим россиян ценностям также посвящены нормы о сохранении памяти защитников Отечества и противодействии фальсификации истории. В этом же ряду - положение о русском языке как государственном и культурном и языковом многообразии. РФ гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка.

Защита суверенитета

Еще одна важная норма - решения межгосударственных органов и иностранных судов и арбитражей, основам публичного правопорядка РФ, не подлежат исполнению в России. Это будет решать Конституционный суд.

- Россия не отказывалась и не отказывается от выполнения своих международных обязательств, как бы сейчас ни бились в истерике наши западные оппоненты, - подчеркнул глава Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. - Мы продолжим интенсивно работать на ниве парламентской дипломатии при полном понимании вопроса приоритета Основного закона.

Изменения предусматривают запрет на действия по отчуждению части территории РФ, а также призывы к ним. Депутаты согласились и с поправкой, что Россия является правопреемником СССР. И в том числе - в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза за пределами территории РФ.

Еще одной поправкой предусмотрено, что "местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город", помимо столицы.

В принятом законе также есть поправка, предусматривающая возможность создания в РФ федеральных территорий.

Про голосование

Поправки предусматривают, что изменения в Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании. В указе президента о назначении этой процедуры будет содержаться не только вопрос, который выносится на голосование, но и определяться день его проведения. Уже решено, что это будет 22 апреля.

Общероссийское голосование может быть проведено только в случае положительного заключения Конституционного суда РФ на закон. Это нужно для повышения легитимности изменений, объяснил Павел Крашенинников. Он уточнил, что КС проверит новшества на соответствие незыблемой части Конституции, то есть главам 1, 2 и 9 Основного Закона.

Нормы, которые появились в Конституции, дадут большой толчок для дальнейшего наполнения законодательства. Это не просто декларации, подчеркнули в профильном комитете. За каждой нормой будут стоять правовые последствия. А те ценные идеи, которые не внесли в Основной закон, также могут пополнить законодательство РФ.

После вступления в силу поправок в Конституцию Госдума планирует провести систематизацию российского законодательства, рассказал Павел Крашенинников. "Появится возможность подойти к отраслевым законодательным актам с новой стороны с учетом поправок в Основной закон и готовить законодательные акты с точки зрения новых норм", - заявил он. Парламентарий уточнил, что вследствие принятия изменений в Конституцию будет готовиться около 50 законопроектов. "Наряду с совершенствованием прав граждан и юрлиц, надо будет совершенствовать нашу правовую систему", - отметил глава комитета.

А до всероссийского голосования на встречах со своими избирателями депутаты будут разъяснять каждую принятую Госдумой поправку к Конституции, рассказал глава нижней палаты Вячеслав Володин.

Депутаты, приняв закон, "передали" документ коллегам из верхней палаты, - рассмотрение ожидается сегодня же.