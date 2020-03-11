Госпитализирован рэпер Моргештерн

22-летний российский рэпер и видео-блогер Алишер Тагирович Валеев, выступающий как Моргештерн, сообщил, что попал в больницу.

Информация такая прозвучала на Instagram-странице исполнителя. Где Валеев признался, что его состояние ухудшилось после последнего концерта.

Как можно заключить из сообщений в сторис, музыкант был доставлен в больницу на машине скорой помощи с острой формой ангины - сильно воспалилась у него одна из гланд. В результате Валееву сложно глотать и говорить.

"Сейчас пока харкаюсь кровью. Пить, есть нельзя..." - уточнил Моргештерн. Информируя далее, что в связи с недугом будет вынужден перенести ранее анонсированные выступления.

Валеев родился в 1989 году в Уфе. Дебютный альбом выпустил в 2018-м. Среди прочего сотрудничал с Little Big, российском послом на предстоящем "Евровидении".