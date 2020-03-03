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Лазарев одобрил решение отправить Little Big на "Евровидение"

Поп-музыка
    03.03.2020, 16:54
Текст:   Козьма Лоханкин

Российский певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на конкурсе "Евровидение", с энтузиазмом отнёсся к решению отправить в этом году на состязание группу Little Big.

Фото: AFP/ Orit Pnini / KAN
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"Я считаю, что стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Думаю, они отлично зажгут, так как все творчество Little Big сделано драйвово и с юмором", - приводит слова Лазарева ТАСС.

Артист также пожелал коллегам удачи, "отличного выступления", чтобы они "достойно представили нашу большую страну".

При этом он отметил, что "о месте говорить сложно", так как конкурс в этом плане чрезвычайно непредсказуем.

Вместе с тем, по мнению Лазарева, было бы хорошо, если бы Little Big оказались "тёмной лошадкой", которая обгонит всех на финальном вираже".

Напомним, Лазарев выступал на "Евровидении" в 2016 и 2019 годах, оба раза заняв третье место.

Ранее свою удовлетворённость выбором высказал Филипп Киркоров. А вот Юрий Лоза заявил, что болеть за Little Big не намерен.

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