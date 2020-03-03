Лоза объяснил, почему не будет болеть за Little Big на "Евровидении"

Редкое резонансное событие в нашей стране остаётся без экспертной оценки Юрия Лозы. Разумеется, мимо объявления представителя России на песенном конкурсе "Евровидение" мэтр отечественной эстрады тем более не мог пройти.

Отношение Лозы к группе Little Big, которая удостоилась этой чести, однако, не самое благосклонное.

В частности, у Юрия Эдуардовича есть вопросы к названию коллектива и к отношению его участников к корням.

"Наша группа не может так называться. Little Big не может называться русской группой. Они будут петь по-английски? Группа с английским названием будет петь по-английски. Почему же она русская? Что в ней русского? Почему они Little Big, а не Сергей, Илья, Софья?" - задаётся вопросами артист.

По его мнению, таким группа "льёт воду на британскую мельницу" и "работает на чужую культуру", в связи с чем он не понимает, почему должен за неё болеть.

"Языковой вопрос" в контексте "Евровидения", очевидно, является ключевым для Лозы, который ранее уже заявлял, что с "английской песней" успеха на конкурсе россиянам не добиться.

Между тем другие представители российского шоу-бизнеса с гораздо большим энтузиазмом отнеслись к такому выбору, отмечает РЕН ТВ. Среди них певцы, представлявшие - с неодинаковым успехом - Россию на "Евровидении" прежде: Филипп Киркоров, Пётр Налич и Сергей Лазарев.

"Евровидение-2020" пройдёт в Роттердаме с 12 по 16 мая.