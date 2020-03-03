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Филипп Киркоров оценил шансы Little Big на "Евровидении"

Поп-музыка
    03.03.2020, 16:40
Текст:   Козьма Лоханкин

Знаменитый российский певец и продюсер Филипп Киркоров высказался о выборе исполнителей, которые представят РФ на песенном конкурсе "Евровидение" в этом году.

Фото: Антон Белицкий/РИА Новости
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По его мнению, шансы российской группы Little Big велики.

"Шансы есть у всех: и у Молдавии, и у Эстонии, и у России. Туда просто так не ездят, туда едут за победой все. У всех есть большие шансы, а если артист талантливый, как Little Big, то шансы есть", - приводит канал 360 слова Киркорова.

Отметим, что об артистах из Молдавии и Эстонии он упомянул неслучайно: они являются его подопечными.

Ранее другой известный отечественный певец, а по совместительству - эксперт широкого профиля Юрий Лоза признался, что болеть за Little Big не намерен, так как полагает, что они "льют воду на британскую мельницу".

В этом году "Евровидение" состоится в Роттердаме с 12 по 16 мая.

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