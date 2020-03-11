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11.03.2020 14:50
Рубрика: Культура

Группа "Время и стекло" заявила о распаде

Текст: Мария Шепталова
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Участники популярного украинского музыкального дуэта "Время и стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний сообщили о том, что группа прекращает существование.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Надежда объяснилась с фанатами группы в своем Instagram: "Вчера мы выпустили последний клип группы "Время и стекло". Это была наша большая, целая жизнь, это огромный отрезок пути, который сделал нас счастливыми".

По словам Дорофеевой, группа "Время и стекло" - это история огромной удачи, совмещенной с огромным трудом и большой любовью. Но их время в группе истекло.

Алексей, выступающий под псевдонимом Позитив, добавил, что в расставании нет ничего плохого, просто каждый из артистов продолжит свой творческий путь как отдельная личность.

С мая по сентябрь группа "Время и стекло" будет находиться в прощальном туре, который завершится большим концертом в Киеве 11 сентября.

Так завершится десятилетняя история популярной украинской группы, которая впервые заявила о себе в 2010 году. Тогда видеоклип украинских ребят на песню "Так выпала карта" побил многие рекорды по количеству просмотров на YouTube и за десять дней занял пятое место в рубрике "Мировые музыканты".

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Когда я осознаю, что группа «Время и Стекло» существует 10 лет, меня накрывают смешанные эмоции – это страх, шок, но на самом деле бесконечный восторг, гордость и счастье. Мы с Лешей @positiff поняли, что сделали максимально всё и наше время в группе действительно истекло. Такой огромный период, целая творческая жизнь – большая редкость для современного артиста. А нам удавалось удивлять, эпатировать и каждый раз создавать что-то новое, чтобы дарить радость и вдохновлять! И мы будем продолжать, только еще круче и по-другому – наступает новый этап. Странное ощущение, но сейчас я чувствую себя как артист, который стоит на сцене с наградой в руках, переполненный словами благодарности всем, кто был рядом – нашим сумасшедшим и крутым слушателям, фан-клубам, моим родным и всей огромной команде @mozgientertainment . В этом интервью…точнее, в этом искреннем разговоре – мы всем поделились с вами. Спасибо, что рядом 💔 ссылка в stories

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

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