Группа "Время и стекло" заявила о распаде

Участники популярного украинского музыкального дуэта "Время и стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний сообщили о том, что группа прекращает существование.

Надежда объяснилась с фанатами группы в своем Instagram: "Вчера мы выпустили последний клип группы "Время и стекло". Это была наша большая, целая жизнь, это огромный отрезок пути, который сделал нас счастливыми".

По словам Дорофеевой, группа "Время и стекло" - это история огромной удачи, совмещенной с огромным трудом и большой любовью. Но их время в группе истекло.

Алексей, выступающий под псевдонимом Позитив, добавил, что в расставании нет ничего плохого, просто каждый из артистов продолжит свой творческий путь как отдельная личность.

С мая по сентябрь группа "Время и стекло" будет находиться в прощальном туре, который завершится большим концертом в Киеве 11 сентября.

Так завершится десятилетняя история популярной украинской группы, которая впервые заявила о себе в 2010 году. Тогда видеоклип украинских ребят на песню "Так выпала карта" побил многие рекорды по количеству просмотров на YouTube и за десять дней занял пятое место в рубрике "Мировые музыканты".