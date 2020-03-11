Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы

Некогда один из самых влиятельных людей в киноиндустрии, 67-летний кинопродюсер Харви Вайнштейн получил 23 года заключения с отбыванием срока в тюрьме штата Нью-Йорк - за свои преступления на сексуальной почве.

Об этом только что сообщила газета The New York Times. При этом изначально звучали возможные сроки от пяти до 29 лет тюрьмы.

Как торжествующе акцентирует издание, столь впечатляющий приговор похотливому продюсеру "стал важной вехой в истории движения #MeToo, которое набрало силу после того, как несколько женщин обнародовали свои жалобы на г-на Вайнштейна".

Ранее сообщалось, что Вайнштейн предлагал убить звезду "Друзей" Дженнифер Энистон.