Харви Вайнштейн предлагал убить актрису Дженнифер Энистон

Процесс над некогда основополагающим голливудским киномагнатом Харви Вайнштейном, которому может грозить примерно тридцатилетнее тюремное заключение, продолжил обрастать деталями.

Так, например, из более чем 1000 страниц материалов дела продюсера стало известно, что Вайнштейн угрожал убийством звезде "Друзей" Дженнифер Энистон.

Как передает Mirror, именно такие зловещие посулы содержит электронное письмо, распечатка которого была приобщена к остальным документам.

"Нужно убить ее за это", - говорится в тексте письма, которое Вайнштейн отправил своему представителю.

Как уточнено, Вайнштейн решил, что Энистон тоже обратилась с жалобами на его домогательства. Чего на самом деле не было. И, по словам стороны Дженнифер, актриса никогда не вступала с Вайнштейном в какие-либо близкие контакты, они никогда не были наедине: "Он и пальцем ее не коснулся", - сказано в заявлении.

При этом представитель Энистон заверяет, что им ничего до этого момента не было известно о письме, так как Энистон его не перенаправляли. Поэтому никаких дополнительных комментариев к ситуации не будет.

Тем не менее Энистон все-таки пережила как минимум пару неприятных моментов с участием Вайншейна. В частности, в 2005 году, после работы над мелодраматическим триллером "Цена измены".

Как актриса рассказывала в интервью журналу Variety, произошло это во время ужина по случаю премьеры картины, когда Вайнштейн подошел и грубо потребовал от друга Дженнифер освободить ему место рядом с актрисой. На котором и просидел далее весь вечер. Что, по мнению Энистон, являло собой крайнюю степень недостойного хулиганства.

Кроме того, Джен пожаловалась, что продюсер попытался принудить ее надеть на премьеру наряд, разработанный модельным домом его жены. На что Энистон ответила категорическим отказом.

Сегодня Верховный суд Нью-Йорка должен вынести продюсеру окончательный приговор.