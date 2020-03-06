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Бывшую жену Харви Вайнштейна заподозрили в романе с Эдрианом Броуди

Новости
    06.03.2020, 14:50
Текст:   Олег Усков

43-летняя британская дизайнер Джорджина Чепмен, бывшая жена скандального кинопродюсера Харви Вайнштейна, уличена в романе с американским "оскаровским" актером Эдрианом Броуди ("Пианист", "Острые козырьки").

Как пишет, ссылаясь на источник, Mirror, роман дизайнера и 46-летнего Броуди оформился в апреле прошлого года, когда они прибыли на светское мероприятие в Пуэрто-Рико - на модный показ нижнего женского белья.

Напомним: Чепмен подала на развод с Вайнштейном в 2017 году, сразу после того, как вокруг магната начал разворачиваться скандал. Закончившийся, как знаем, судами и признанием вины продюсера в домогательствах и изнасиловании. За что ему грозит до 29 лет тюрьмы.

При этом стоит заметить, что Броуди не раз снимался в фильмах Вайнштейна.

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