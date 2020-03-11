На этот раз никаких женщин, а также выходцев из бывших восточногерманских земель: правящий в Германии Христианско-демократический союз определился с тремя основными кандидатами, которые выдвинулись на предстоящие 25 апреля выборы партийного руководства. Ожидается, что новый лидер ХДС по итогам парламентских выборов осенью 2021 года сможет претендовать и на кресло канцлера ФРГ. Последние пятнадцать лет его, как известно, бессменно занимает Ангела Меркель, уже пообещавшая не участвовать в новой гонке.

Судьба ХДС, чей рейтинг, согласно "Политбарометру" телеканала ZDF, упал до рекордно низкой отметки в 26 процентов, будет решаться на внеочередном съезде. На пост партийного лидера официально номинированы экс-глава консервативной фракции в бундестаге Фридрих Мерц, считающийся ведущим оппонентом Меркель, более лояльный вице-председатель ХДС и премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и внешнеполитический эксперт партии Норберт Реттген. Желание поучаствовать в кампании изъявили еще 13 человек, но пока лишь на словах.

Для 64-летнего бизнесмена и юриста Мерца предстоящие выборы - последний шанс вернуться в большую политику. В середине 2000-х он потерял пост, не выдержав конкуренции с Меркель, и на полтора десятка лет ушел в бизнес. У Фридриха Мерца тесные связи с предпринимателями из Германии и ЕС, а также с трансатлантическими кругами. В свое время он работал в крупной международной инвестиционной компании в Нью-Йорке и называет партнерство с США одним из своих приоритетов.

Собеседники "РГ" не исключают, что в случае прихода к власти господина Мерца, выступающего в поддержку антироссийских санкций, политика Берлина в отношении Москвы может ужесточиться. Вместе с тем Мерц - очевидный прагматик. Кроме того, напоминает портал Deutsche Welle, в свое время он признал ошибку немецких и европейских элит, которые в начале 2000-х проигнорировали призыв РФ создать общее экономическое пространство "от Лиссабона до Владивостока". Правое крыло ХДС связывает с Мерцем надежды на возвращение к "истинным консервативным ценностям". Сейчас его поддерживают 27 процентов сторонников немецких консерваторов.

С более либеральных позиций выступает один из самых харизматичных региональных лидеров Армин Лашет, возглавляющий крупнейшую земельную организацию ХДС. Его рейтинг чуть ниже - 24 процента. Зато в родном регионе у господина Лашета широкая поддержка: недаром его называют "народным премьером", который может запросто пропустить по кружке пива с избирателями и терпеливо выслушать народные чаяния, даже если это не запланировано протоколом. Считается, что политику удастся поспособствовать восстановлению внутрипартийной дисциплины, которая в последнее время заметно расшаталась. При этом на выборы он идет в связке с молодым коллегой, 39-летним министром здравоохранения Йенсом Шпаном, который отказался от самостоятельного выдвижения. Считается, что поддержка Шпана, часто оппонирующего Ангеле Меркель, позволит перетянуть голоса ее противников на сторону этого тандема.

Кто станет преемником Меркель, станет известно 25 апреля, по итогам съезда ХДС

Лашет призывает к сохранению диалога с Россией в отличие от третьего кандидата - 54-летнего Норберта Реттгена. Глава комитета бундестага по внешней политике считается одним из берлинских "ястребов" и жестким критиком Москвы. В частности, недавно он выступил заочным оппонентом президента Франции Макрона, признавшего невозможность выстроить глобальную систему безопасности без участия России. Впрочем, шансы Реттгена крайне малы: за него готовы проголосовать лишь 11 процентов однопартийцев.

По традиции глава немецкого правительства всегда совмещал полномочия с должностью главы правящей партии в составе коалиции. Впервые ее нарушила Меркель, в конце 2018 года отказавшись от партийного руководства в пользу министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, чью кандидатуру поддержали большинство соратников. АКК, как называют ее для простоты сами немцы, уже записали в преемницы Ангелы Меркель, однако расчет не оправдался: на фоне острого политического кризиса в Тюрингии она также объявила о вынужденном уходе с руководящего партийного поста.