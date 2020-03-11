Судьба ХДС, чей рейтинг, согласно "Политбарометру" телеканала ZDF, упал до рекордно низкой отметки в 26 процентов, будет решаться на внеочередном съезде. На пост партийного лидера официально номинированы экс-глава консервативной фракции в бундестаге Фридрих Мерц, считающийся ведущим оппонентом Меркель, более лояльный вице-председатель ХДС и премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и внешнеполитический эксперт партии Норберт Реттген. Желание поучаствовать в кампании изъявили еще 13 человек, но пока лишь на словах.
Для 64-летнего бизнесмена и юриста Мерца предстоящие выборы - последний шанс вернуться в большую политику. В середине 2000-х он потерял пост, не выдержав конкуренции с Меркель, и на полтора десятка лет ушел в бизнес. У Фридриха Мерца тесные связи с предпринимателями из Германии и ЕС, а также с трансатлантическими кругами. В свое время он работал в крупной международной инвестиционной компании в Нью-Йорке и называет партнерство с США одним из своих приоритетов.
Собеседники "РГ" не исключают, что в случае прихода к власти господина Мерца, выступающего в поддержку антироссийских санкций, политика Берлина в отношении Москвы может ужесточиться. Вместе с тем Мерц - очевидный прагматик. Кроме того, напоминает портал Deutsche Welle, в свое время он признал ошибку немецких и европейских элит, которые в начале 2000-х проигнорировали призыв РФ создать общее экономическое пространство "от Лиссабона до Владивостока". Правое крыло ХДС связывает с Мерцем надежды на возвращение к "истинным консервативным ценностям". Сейчас его поддерживают 27 процентов сторонников немецких консерваторов.
С более либеральных позиций выступает один из самых харизматичных региональных лидеров Армин Лашет, возглавляющий крупнейшую земельную организацию ХДС. Его рейтинг чуть ниже - 24 процента. Зато в родном регионе у господина Лашета широкая поддержка: недаром его называют "народным премьером", который может запросто пропустить по кружке пива с избирателями и терпеливо выслушать народные чаяния, даже если это не запланировано протоколом. Считается, что политику удастся поспособствовать восстановлению внутрипартийной дисциплины, которая в последнее время заметно расшаталась. При этом на выборы он идет в связке с молодым коллегой, 39-летним министром здравоохранения Йенсом Шпаном, который отказался от самостоятельного выдвижения. Считается, что поддержка Шпана, часто оппонирующего Ангеле Меркель, позволит перетянуть голоса ее противников на сторону этого тандема.
Лашет призывает к сохранению диалога с Россией в отличие от третьего кандидата - 54-летнего Норберта Реттгена. Глава комитета бундестага по внешней политике считается одним из берлинских "ястребов" и жестким критиком Москвы. В частности, недавно он выступил заочным оппонентом президента Франции Макрона, признавшего невозможность выстроить глобальную систему безопасности без участия России. Впрочем, шансы Реттгена крайне малы: за него готовы проголосовать лишь 11 процентов однопартийцев.
По традиции глава немецкого правительства всегда совмещал полномочия с должностью главы правящей партии в составе коалиции. Впервые ее нарушила Меркель, в конце 2018 года отказавшись от партийного руководства в пользу министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, чью кандидатуру поддержали большинство соратников. АКК, как называют ее для простоты сами немцы, уже записали в преемницы Ангелы Меркель, однако расчет не оправдался: на фоне острого политического кризиса в Тюрингии она также объявила о вынужденном уходе с руководящего партийного поста.