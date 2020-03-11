В Турции подтвержден пока только один случай заражения коронавирусом, но власти предпринимают экстренные меры, чтобы остановить его распространение. Фото: REUTERS

16:36 Туристы отказываются ехать в Израиль

Российские туроператоры сообщили о массовых отказах туров в Израиль. Поводом стало введение властями страны обязательного 14-дневного карантина для всех приезжающих, который начнется вечером 12 марта.

Туроператоры либо возвращают деньги, либо перебронируют заезды на более поздний срок, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину. По данным на 11 марта в Израиле зафиксировали 75 случаев заражения коронавирусом. В страну запрещен въезд из Китая, Южной Кореи, Японии, Тайваня, Гонконга, Сингапура, Таиланда, Макао, Ирана, Ирака, Сирии, Ливана, Италии, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Австрии, Андорры и Сан-Марино.

16:15 Британия выделяет 30 млрд на поддержку экономики

Правительство Великобритании выделит в общей сложности 30 миллиардов фунтов стерлингов на поддержку бизнеса, медицины и в целом экономики страны в условиях коронавируса. Об этом заявил министр финансов Риши Сунак. Так, 7 миллиардов фунтов стерлингов пойдут на помощь предпринимателям. На меры по чрезвычайному реагированию системы здравоохранения предусмотрено 5 миллиардов фунтов. Еще 18 миллиардов будут направлены на поддержку британской экономики.

16:00 Возбуждено дело из-за цен на маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила второе дело из-за повышения цен на медицинские маски. В картельном сговоре подозреваются четыре компании: "ФК Гранд Капитал Красноярск", "Медико-техническая фирма "Мединстал", "Пульс Красноярск" и "Центр внедрения "Протек". Цены на маски, которые они поставляли в Тыву и Хакасию были завышены на 132% - 408%. Законом за это предусмотрена административная ответственность в виде "оборотных" штрафов (процент от прибыли) для самих компаний и уголовная ответственность для должностных лиц.

Это уже второе дело о картеле поставщиков медицинских масок в России по итогам проверки, проведенной антимонопольной службой. Первое было возбуждено в Санкт-Петербурге.

12:27 Хубэй возвращается к жизни

Власти китайской провинции Хубэй - очага коронавируса - обнародовали план возобновления работы местных предприятий.

В районах, где эпидемиологические риски все еще высоки, работу в первую очередь восстановят предприятия, от которых в наибольшей степени зависит развитие национальной экономики и жизнь людей, уточнялось в сообщении РИА Новости. В зонах со средним уровнем риска в строй также могут вернуться компании, от которых зависит поддержание занятости населения, а также юридические и бухгалтерские бюро. Низкий уровень риска позволяет восстановить работу всех предприятий и организаций за исключением театров и кинотеатров, клубов, концертных площадок, книжных магазинов, баров, ресторанов, спортзалов и салонов красоты.

10:33 Неделя российского бизнеса устояла

Несмотря на отмену большинства крупных форумов Неделя российского бизнеса в этом году пройдет в обычном режиме. Конференция, как и планировалось, состоится с 16 по 19 марта, подтвердили РИА Новости в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Организаторы обещают, что общее число участников во все дни проведения форума не превысит обозначенное в указе правительства Москвы ограничение в 5 тысяч человек, а в день ожидается не больше 600 человек.

10:19 Новых заболевших нет

Новых фактов заражения коронавирусом в России не зарегистрировано, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Всего в нашей стране выявлено 20 случаев коронавирусной инфекции. Двое заболевших - граждане КНР, 17 - россияне, еще один - гражданин Италии.

Общее число заболевших в мире за последние сутки достигло 118921 человек. Прирост за сутки 4836 случаев.

Впервые факты заражения зарегистрированы в Буркина-Фасо, Турции, Конго, на Кипре, а также в Брунее, Боливии и на Ямайке.

00:00 Медики становятся детективами

Сотрудники министерства здравоохранения Португалии, работающие над предотвращением распространения коронавируса, примерили на себя профессию детектива. Теперь помимо текущих административных дел они должны вести настоящее следствие. "Детективы от медицины" приступают к работе незамедлительно после сообщения о поступлении нового пациента с коронавирусом в любой из госпиталей страны. Основная задача - в максимально сжатые сроки установить всю цепочку перемещений заболевшего и его контакты, а затем обзвонить всех, кто потенциально мог заразиться. Каждый сотрудник совершает до 400 телефонных звонков в сутки - по два на каждого человека. Звонят сначала утром, затем вечером. Справляются о состоянии здоровья, возможных симптомах COVID-19 и фиксируют все перемещения и новые контакы этих лиц. Таким образом, в стране формируется база данных для отслеживания распространения вируса и планирования мер по его сдерживанию.