Инфицированному итальянцу, вышедшему за покупками, грозит 12 лет тюрьмы

В тот момент, когда вся Италия находится на карантине и из дома не выходят даже здоровые люди, мужчина, которому диагностировали коронавирус, решил пойти в супермаркет.

Этот вопиющий инцидент произошёл в итальянском городке Шиакка (Сицилия). Мужчина, пойманный полицией на месте преступления с поличным, в своё защиту смог сказать лишь то, что у него нет родственников, которые могут сходить для него за покупками.

За этот безответственный поступок итальянцу, грубо нарушившему предписание властей, согласно которому инфицированные лица обязаны сидеть дома под карантином, грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.