Как спустя 75 лет восполнить "боевые потери"

Мы, дети послевоенных лет, играли "в войну" - мальчишки стреляли по "врагам", девчонки "спасали раненых", перевязывали "раны". Делились на две команды - "наши" и "немцы". Побеждали всегда "наши". "Оружие" выстругивали сами. Эти деревянные винтовки и пистолеты были мало похожи на настоящие. Зато настоящими были награды за мужество и геройство. Ордена и медали мы тайком брали из отцовских тумбочек и шкафов, торжественно вручали их "победителям"...

Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." вручили нашей маме Стецкой (Шкель) Лидии Андреевне по указу Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года. В самом начале войны мама работала в Хабаровске на заводе, наливала в бутылки горючую смесь - тот самый "коктейль Молотова", от которого немало сгорело немецких танков... Мама рассказывала, как от ядовитых паров "коктейля" падала в обморок и ее выносили из цеха на свежий воздух. Едва отдышавшись, спешила вернуться на рабочее место. А было ей тогда 15 лет, совсем девчонка! Их было много, таких участников - названных и неназванных, отмеченных наградой и тех, кто разминулся с ней где-то на фронтовых дорогах. И 75 послепобедных лет не хватило, чтобы вспомнить всех поименно. Но вспомним. И отыщем всех героев.

На днях читатели "Липецкой газеты" узнали, что их земляку Владимиру Ясакову вручили боевой орден Красной звезды. На войне вручить не смогли: Ясаков долго пробыл в госпитале, затем был отправлен на долечивание в Саратов, потом отправился в отпуск на родину, после чего был направлен в другое подразделение. Так награда и "отстала" от героя. И теперь вот "догнала"...

Но гораздо чаще "отставали" и вовсе терялись на фронте не ордена и медали, а письма, которых так ждали здесь. Чтобы хоть как-то восполнить эти "боевые потери", был задуман всероссийский конкурс "Письмо солдату", который четвертый год проводится по инициативе Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Принять участие в конкурсе "Письмо солдату" может любой ребенок в возрасте от 7 до 17 лет

"Письмо солдату" - это размышления детей о Родине, о том, что волнует их в современной России. В преддверии 9 Мая детские письма получат нынешние военнослужащие и ветераны-фронтовики. Принять участие в конкурсе "Письмо солдату" может любой ребенок в возрасте от 7 до 17 лет, который напишет письмо своему юному герою военных лет, расскажет о нем в видеоролике или сделает рисунок.

Заявки принимаются до 26 апреля 2020 года на электронную почту: lipezk.pismo@yandex.ru.