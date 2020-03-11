Как выполняются союзные программы социального профиля

Совещание представителей организаций - исполнителей союзных программ, проектов и мероприятий социального профиля - состоялось в Минске. Его провел Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Накануне он, в частности, отметил:

- В прошлом году на решение социально значимых задач из бюджета Союзного государства выделено более миллиарда рублей, в этом - запланировано примерно столько же. Это один из главных приоритетов Союзного государства наряду с научно-техническими программами, которые поглощают большую часть бюджета. На заседании пройдемся по программам и мероприятиям, посмотрим, как они выполнялись, какие проблемы мешают их реализации. В целом ситуация благополучная, успешно реализуются все программы и проекты, хотя какие-то нюансы есть. Мы должны подвести итог и посмотреть, что делать дальше.

На совещании был заслушан отчет МЧС Беларуси о выполнении союзной программы по преодолению последствий Чернобыля. На это республике выделили в прошлом году 247 млн российских рублей на создание опытного образца противопожарного комплекса высокой проходимости, проведение в лесах противопожарных мероприятий, составление каталога прогнозных доз облучения населения на период до 2030 года.

- Шасси, конструкторская документация подготовлены, мобильный противопожарный комплекс будет сделан в 2020 году, - заверил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Игорь Болотов. - Так же по остальным пунктам программы - проблем нет.

Отчитались исполнители программ "Спинальные системы" и по обеспечению гидрометеорологической безопасности Союзного государства. Задания выполняются практически полностью. Вместе с тем Григорий Рапота обратил внимание участников совещания на необходимость строго придерживаться равномерного графика использования средств на протяжении года.

Григорий Рапота обратил внимание на необходимость равномерно расходовать средства в течение года

Таково требование контрольных органов. А вот с этим есть некоторые проблемы. В частности, при закупке эксклюзивных расходных материалов для лечения граждан, проживающих на пострадавших от аварии на ЧАЭС территориях, средства использованы не полностью по той причине, что поменялось законодательство о закупках, сказался и так называемый человеческий фактор. Однако ситуация проанализирована, к допустившим просчеты исполнителям приняты меры.

При обсуждении финансирования проектов Союзного государства речь шла об использовании средств, выделенных Белорусско-Российскому университету в Могилеве, на развитие экспозиции Брестской крепости, создание Ржевского мемориала. Там вопросов нет, все идет как надо.

Достаточно много выполнялось союзных мероприятий. Среди них такие традиционные, как гражданско-патриотические смены учащихся кадетских корпусов и суворовских училищ, различные совместные акции молодежных организаций, научно-техническое творчество детей и юношества, школьные олимпиады и туристические слеты. "Все это остается, все работает, и мы не видим необходимости здесь что-то принципиально менять, - отметил Григорий Рапота. - Но когда появляются новые предложения, мы их с готовностью рассматриваем".

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В социальной сфере за счет бюджета Союзного государства выполняются 3 союзные программы, 3 проекта и 13 мероприятий.