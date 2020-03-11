Итак, с 13 марта 2020 года будут временно ограничены пассажирские авиаперевозки из России в Италию, Германию, Испанию, Францию и в обратном направлении. Исключение сделано для регулярных рейсов из Москвы в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж. Все эти рейсы в Европу и обратно (выполняются через международный аэропорт Шереметьево (терминал F). Именно этот терминал оснащен всем необходимым оборудованием, чтобы принимать рейсы из проблемных по инфекции стран, проверять пассажиров и дезинфицировать самолеты. Сохранятся некоторое время и чартерные рейсы: они нужны для организованного возвращения на родину иностранцев, которые находятся сейчас в России и, наоборот, эвакуации россиян, которые застряли в Европе.
Чартеры будут действовать, пока не вывезут всех граждан, уточнили в штабе.
Кроме того, также с 13 марта 2020 года вводится временный запрет на выдачу гражданам Итальянской Республики виз за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных.
Впрочем, ограничения коснутся не только туристов из Италии. Российские чиновники федеральных ведомств не смогут в ближайшее время выезжать в зарубежные командировки - за исключением самых неотложных, необходимых для выполнения поручений президента и правительства, связанных с безопасностью страны.
Зарубежный отдых также отменяется - сотрудникам федеральных органов власти рекомендовано воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не вызваны крайней необходимостью, - уточнили в штабе.
Побольше посидеть дома придется и россиянам. В регионах в ближайшее время должны сократить до минимума массовые мероприятия - это еще одна рекомендация штаба, ее получили 11 марта органы исполнительной власти в субъектах Федерации, а также федеральные органы власти.
Речь идет о максимальном ограничении всех мероприятий - деловых, спортивных, культурных и развлекательных. Рекомендовано, по возможности, переводить их в видеоформат или без зрителей. Так, кстати, в среду уже сделали в МИДе. Там объявили, что стандартный брифинг для журналистов будет проводиться в режиме онлайн-конференции.
"Допускается возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий", - отметили в штабе.
Ситуация в Европе, США, других странах действительно становится хуже. В Италии за последние сутки умерли 200 человек, а число зараженных превысило 10 тысяч. Общее количество стран, задетых коронавирусом, достигло 114. Об этом сообщил 11 марта глава ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус.
"В ближайшие дни мы ожидаем, что количество случаев заболевания, смертей и количество затронутых стран продолжит увеличиваться, - заявил в среду доктор Тедрос Гебрейесус на ежедневном вечернем брифинге в Женеве. - Мы пришли к оценке того, что COVID-19 может быть охарактеризован как пандемия".
Впрочем, официальное повышение статуса ситуации с распространением вируса COVID-19 до уровня пандемии мало что меняет: все необходимые меры защиты ВОЗ уже предпринимает. Это и гуманитарная помощь странам в получении диагностических тест-систем и средств защиты, и содействие в разработке вакцины и поиске эффективных лекарств.
В то же время ВОЗ призвала население всех стран не драматизировать ситуацию и не поддаваться панике. Хотя вал негатива в медиа приводит к тому, что люди порой начинают вести себя неадекватно - например, скупают подчистую не только маски, но и туалетную бумагу, а где-то и вовсе пытаются помешать работе противоэпидемических служб и медиков.
ВОЗ подготовила рекомендации, адресованные и обычным людям, и медикам, работающим в зоне заражения, как сохранить силы и не поддаваться панике.
Не надо никого обвинять в том, что началась эпидемия. "COVID-19 может повлиять на людей во многих странах. Не надо связывать распространение вируса с какой-либо этнической или национальной группой. Проявите чуткость к тем, кто заболел, в какой бы стране это ни происходило", - призывает ВОЗ.
Практический совет для населения: "фильтровать" информацию о вирусе. Не стоит непрерывно следить за новостями, это негативно влияет на психику. Достаточно смотреть обновленные данные один-два раза в день и сосредоточиться на полезной информации.
Важная рекомендация - выполнять противоэпидемические правила, соблюдать требования властей и назначения медиков. Это необходимо, чтобы преодолеть распространение инфекции как можно быстрее.
Также ВОЗ призвала медиков предельно внимательно относиться к пациентам, находящимся в изоляции, предоставлять им нужную информацию - замалчивание ухудшает состояние больных.
Что такое пандемия?
Термин "пандемия" имеет греческое происхождение, которое означает "весь народ". Пандемия - это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Как правило, речь идет о новом виде инфекционного заболевания, к возбудителю которого у большинства людей нет иммунитета и которое распространяется одновременно на разных континентах. Вирусы, вызывавшие прежние пандемии, обычно происходили от вирусов гриппа животных.
В каких случаях ВОЗ объявляет пандемию?
В ВОЗ не называют количество зараженных людей или затронутых стран, при превышении которого распространение заболевания переводят в разряд пандемии. Решение об объявлении пандемии принимается на основании сочетания нескольких факторов: географической распространенности инфекции, тяжести заболевания, его влияния на общество и экономику разных стран и мира в целом.
Хроника коронавируса
21:15 Бундестаг изменил формат голосования
Тест на коронавирус одного из Германских парламентариев от Свободной демократической партии показал положительный результат. Об этом сообщило в среду агентство ДПА. Из-за этого было принято решение в ближайшие дни отказаться от поименного голосования в парламенте, при котором депутаты опускают карточки в специальную урну, образуя большую толпу.
20:20 Вирус подточил индексы
Основные фондовые индексы США отреагировали снижением на новость о признании коронавируса пандемией. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 5,04%, до 23756,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 4,42%, до 7975,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 4,65%, до 2748,25 пункта.
Основные европейские фондовые индексы на закрытии торгов также ушли в минус. Британский индекс FTSE 100 потерял 1,52%, снизившись до 5869,5 пункта, французский CAC 40 просел на 0,57% - до 4610,25 пункта, немецкий индекс DAX - на 0,37% - до 10436,81 пункта. Такая динамика - результат опасений, что дальнейшее распространение коронавируса приведет к глобальной рецессии.
17:18 Конференцию по безопасности перенесли на 2021 год
Министерство обороны РФ объявило, что из-за распространения коронавируса нынешней весной решено не проводить IX Московскую международную конференцию по безопасности.
Планировалось, что на представительный форум, ежегодно организуемый военным ведомством РФ с 2012-го, во второй половине апреля в российскую столицу приедут делегации из 115 стран. Среди ее участников должны были быть главы ряда министерств обороны, авторитетные ученые и эксперты. Они собирались обсудить важнейшие проблемы глобальной и региональной безопасности.
"В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавируса, конференция перенесена на 2021 год", - заявили в Минобороны России.
16:36 Украина ввела карантин
Кабинет министров Украины объявил общенациональный карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Такой режим подразумевает ряд ограничений. Так, запрещаются все массовые мероприятия, в которых участвуют более 200 человек.
16:36 Туристы отказываются ехать в Израиль
Российские туроператоры сообщили о массовых отказах туров в Израиль. Поводом стало введение властями страны обязательного 14-дневного карантина для всех приезжающих, который начнется вечером 12 марта.
Туроператоры либо возвращают деньги, либо перебронируют заезды на более поздний срок, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину. По данным на 11 марта в Израиле зафиксировали 75 случаев заражения коронавирусом. В страну запрещен въезд из Китая, Южной Кореи, Японии, Тайваня, Гонконга, Сингапура, Таиланда, Макао, Ирана, Ирака, Сирии, Ливана, Италии, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Австрии, Андорры и Сан-Марино.
16:15 Британия выделяет 30 млрд на поддержку экономики
Правительство Великобритании выделит в общей сложности 30 миллиардов фунтов стерлингов на поддержку бизнеса, медицины и в целом экономики страны в условиях коронавируса. Об этом заявил министр финансов Риши Сунак. Так, 7 миллиардов фунтов стерлингов пойдут на помощь предпринимателям. На меры по чрезвычайному реагированию системы здравоохранения предусмотрено 5 миллиардов фунтов. Еще 18 миллиардов будут направлены на поддержку британской экономики.
16:00 ФАС взялась за цены на маски
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила второе дело из-за повышения цен на медицинские маски. В картельном сговоре подозреваются четыре компании: "ФК Гранд Капитал Красноярск", "Медико-техническая фирма "Мединстал", "Пульс Красноярск" и "Центр внедрения "Протек". Цены на маски, которые они поставляли в Тыву и Хакасию были завышены на 132% - 408%. Законом за это предусмотрена административная ответственность в виде "оборотных" штрафов (процент от прибыли) для самих компаний и уголовная ответственность для должностных лиц.
Это уже второе дело о картеле поставщиков медицинских масок в России по итогам проверки, проведенной антимонопольной службой. Первое было возбуждено в Санкт-Петербурге.
13:08 Таиланд отменил визы по прилету
Власти Таиланда приняли решение отменить возможность оформления виз по прилету для граждан 18 государств. Подавать документы заранее теперь придется туристам из Болгарии, Бутана, Китая (включая Тайвань), Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа - Новой Гвинеи, Румынии, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату. России ограничения не коснулись.
12:27 Хубэй возвращается к жизни
Власти китайской провинции Хубэй - очага коронавируса - обнародовали план возобновления работы местных предприятий.
В районах, где эпидемиологические риски все еще высоки, работу в первую очередь восстановят предприятия, от которых в наибольшей степени зависит развитие национальной экономики и жизнь людей, уточнялось в сообщении РИА Новости. В зонах со средним уровнем риска в строй также могут вернуться компании, от которых зависит поддержание занятости населения, а также юридические и бухгалтерские бюро. Низкий уровень риска позволяет восстановить работу всех предприятий и организаций за исключением театров и кинотеатров, клубов, концертных площадок, книжных магазинов, баров, ресторанов, спортзалов и салонов красоты.
10:33 Неделя российского бизнеса устояла
Несмотря на отмену большинства крупных форумов Неделя российского бизнеса в этом году пройдет в обычном режиме. Конференция, как и планировалось, состоится с 16 по 19 марта, подтвердили РИА Новости в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Организаторы обещают, что общее число участников во все дни проведения форума не превысит обозначенное в указе правительства Москвы ограничение в 5 тысяч человек, а в день ожидается не больше 600 человек.
00:00 Медики становятся детективами
Сотрудники министерства здравоохранения Португалии, работающие над предотвращением распространения коронавируса, примерили на себя профессию детектива. Теперь помимо текущих административных дел они должны вести настоящее следствие. "Детективы от медицины" приступают к работе незамедлительно после сообщения о поступлении нового пациента с коронавирусом в любой из госпиталей страны. Основная задача - в максимально сжатые сроки установить всю цепочку перемещений заболевшего и его контакты, а затем обзвонить всех, кто потенциально мог заразиться. Каждый сотрудник совершает до 400 телефонных звонков в сутки - по два на каждого человека. Звонят сначала утром, затем вечером. Справляются о состоянии здоровья, возможных симптомах COVID-19 и фиксируют все перемещения и новые контакы этих лиц. Таким образом, в стране формируется база данных для отслеживания распространения вируса и планирования мер по его сдерживанию.
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
В штабе рассказали, что все новые пациенты госпитализированы в столичные стационары: четверо в больничный комплекс в Коммунарке и один - в инфекционную больницу N 1. Всем обеспечена изоляция, и всем помощь оказывают команды высококвалифицированных врачей.
Как и во всех предыдущих случаях выявления вируса, установлен полный круг контактов заболевших, все они тоже взяты под контроль. В частности, трое родственников пациентов также госпитализированы, еще трое направлены в обсервационный центр, а троим предписано остаться на домашнем карантине.
Ни один из взрослых пациентов в прошедшие дни не ходил на работу, а ребенок не посещал детсад.
После подтверждения диагноза попутчикам заболевших по самолету в Москве оперативно отправляется адресная СМС-рассылка с просьбой перейти в режим самоизоляции и немедленно вызвать "скорую помощь". Уже отправлено 650 таких сообщений. Быстро установить личности всех прибывших удается благодаря анкетированию на борту самолета. Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, оперативно в городе установили даже пятерых таксистов, которые подвозили заболевших пассажиров из аэропортов. "Все они сейчас также отправлены под наблюдение врачей", - заверили в ведомстве.
Именно такая оперативная реакция на каждый случай инфекции помогает, по мнению заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, продолжать сдерживать в городе распространение вируса. Выявляются все, кто так или иначе мог контактировать с заболевшими людьми. Не только ближний круг - друзья и родственники, но и водители транспорта, курьеры и так далее. "Всего под медицинским контролем в Москве сейчас находятся около тысячи человек, - сообщила журналистам заммэра. - Данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву, переданы в службы других регионов".
Москвичи к подобным сообщениям и в целом к ситуации с коронавирусом относятся ответственно, подчеркнула Ракова. В частности, они прислушиваются к рекомендациям и не ходят на работу. "Это очень важно, что и сами жители, и их работодатели соблюдают правила безопасности", - сказала заммэра. Помогает москвичам грамотно вести себя под угрозой заражения система кол-центров. "Горячая линия", запущенная с их помощью, дает возможность оперативно получить в любое время суток ответ на любой вопрос о коронавирусе. Позвонили на эту линию уже более 14 тысяч москвичей. За больничными листами обратились почти три тысячи москвичей, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
Столичные власти считают необходимым быть готовыми к любому развитию событий. Город готовится в сжатые сроки построить еще одну инфекционную больницу в Новой Москве - мобильную. Если потребуются дополнительные кадры, для усиления поликлиник решено привлечь 750 ординаторов столичных медицинских вузов. Все они уже имеют первичную аккредитацию для работы врачами-терапевтами. Но предварительно пройдут дополнительное обучение. Работа в поликлиниках поможет им приобрести первый профессиональный опыт.
Указом мэра Москвы Сергея Собянина, принятым накануне, отменены все массовые мероприятия численностью свыше 5000 человек - в том числе фестиваль "Крымская весна", митинги и другие.
Трое из вновь заболевших коронавирусной инфекцией прилетели рейсами:
- S7 3584 Верона - Москва (29.02.2020);
- рейс "Уральские авиалинии" Верона - Москва 3510 (29.02.2020);
- S7 3588 Верона - Москва (01.03.2020).
В оперативном штабе напоминают: если вы или ваши близкие летели этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в "скорую помощь" по телефону 103. Не выходить на улицу и не посещать медучреждения. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра.
В регионах
Липецк
В школах и ссузах области до особого распоряжения прекращены занятия. После того как в регионе ввели режим повышенной готовности против распространения коронавируса, в штатном режиме остались работать только вузы и детские сады. У малышей постоянно измеряют температуру и смотрят, как бы кто ни пришел в группу с симптомами простуды.
Миасс
В городе Миассе Челябинской области полиция подключилась к поискам местной жительницы, наотрез отказавшейся пройти карантин после возвращения из Италии. Суд принял решение о ее принудительной госпитализации, однако найти "отказницу" пока не удалось.
Уведомление о необходимости ее врачебного осмотра поступило еще 5 марта. Она летела из Италии одним рейсом с мужчиной, впоследствии госпитализированным с подозрением на коронавирус...
Вологда
В Череповце под наблюдением врачей находятся 14 человек. Четверо последних госпитализированы после поездок за рубеж. После первого обследования ни у одного коронавирус не подтвержден. В целом на Вологодчине созданы обсервационные пункты для наблюдения за жителями, побывавшими в очагах карантина или имевшими контакт с больными.
Корреспондент "РГ" отправилась на карантин
Вернувшись в Новосибирск, мы осознали, что на работе нас не ждут и даже побаиваются. Мало ли чего "привезли"! Утром первого рабочего дня после праздников получила сообщение от директора филиала: "Поработай из дома". Благо профессия позволяет. Но после поездки дома нет даже хлеба! Можно ли нам идти в магазин? И выносить мусор? Действительно, непонятно. Что можно, а чего нельзя? Нужен ли больничный, и положен ли он, если нет симптомов болезни? И надо ли идти в поликлинику, наполненную чихающими людьми?
Карантина нет!
Первым делом зашла на сайт минздрава Новосибирской области. Ничего подобного типа "Внимание! Коронавирус!" не встретила. Нет и памяток вернувшимся и уезжающим за границу.
Зато региональный минздрав предлагал позвонить по "горячей линии" по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и кори. Поиск не выдавал никаких результатов на слово "коронавирус".
Набрала телефон "горячей линии" минздрава области и получила ответ, что никаких распоряжений ведомства на этот счет не поступало. "Изолироваться не надо. Если почувствуете себя плохо, идете в поликлинику и там говорите, откуда приехали", - пояснил сотрудник "горячей линии".
До 22 февраля, даты нашего отлета, Испании, Германии, Франции в списке опасных по коронавирусу стран в помине не было. Отпуск был плановый, более того - традиционно много лет с мужем ездим в разные страны в конце февраля - начале марта. Авиабилеты Новосибирск - Москва - Барселона купили за неделю до поездки.
Прибыв из Новосибирска в московский аэропорт Шереметьево, отправились в терминалы E и F. В них всегда есть свободные места, чтобы в тишине и без толкотни дождаться своего самолета к морю и солнцу. На этот раз мест было очень много. В терминале F появлялись такие же, как мы, пассажиры, пили кофе, дремали и растворялись в аэропортовой суете.
Один раз возникла группа людей в медицинской форме. В основном все молодые. Они непринужденно шутили между собой, одни были в масках, другие тискали их в руках.
Ухо зацепило одно объявление, которое разносилось по терминалу с периодичностью в 15-20 минут: "Ввоз продукции животного происхождения в Россию запрещен". Что бы это значило? Речь о старом запрете, связанном с санкциями, или все-таки о новых мерах, принятых в связи с коронавирусом? Пояснений не было.
Роспотребнадзору на заметку
Объявление о продуктах мы не раз слышали, и прилетев из Барселоны 8 марта. Зато про коронавирус, про то, что "при первых симптомах обращаться туда-то", не было ни одного объявления ни на борту самолета, ни в аэропортах Шереметьево и новосибирском Толмачево.
А ведь к 7 марта и Испания с Германией, и Франция пополнили список опасных стран.
И только благодаря привычке мониторить новости, накануне вылета домой мы с мужем узнали, что в связи с угрозой распространения коронавируса в Москве введен режим повышенной готовности. Указ об этом мэр столицы Сергей Собянин подписал 5 марта. Об усилении мер по снижению рисков завоза новой инфекции во всех регионах говорится и в постановлении Роспотребнадзора от 2 марта 2020 года.
Но что такое самоизоляция и как уходить на карантин, было совершенно непонятно. К нам подскакивает женщина, глаза ее выражают непонимание и ужас.
- Вы представляете, только что сказали, что после Германии я должна быть в самоизоляции.
- Ну так побудьте!
- Нет! - возмущенно кричит. - Меня это не устраивает.
- Так не летите тогда!
- Нет! Меня это тоже не устраивает.
Многое что не устраивает и многое непонятно. Меры по недопущению распространения новой инфекции касаются только жителей Москвы? Всем ли вернувшимся из стран, внесенных в список, нужен карантин, самоизоляция? Кто и как это контролирует?
Мы с мужем решили: раз такое дело, нам все разъяснят в самолете. Полет прошел в полупустом самолете без каких-либо особых инструкций, касающихся неблагоприятной ситуации.
На выходе из самолета и терминала D никто никого не останавливал, в глаза не смотрел, температуру не мерил, вопросы не задавал, лично у нас сумки не проверял.
За нами шли женщины с большими чемоданами, их попросили поставить на ленту. Но так обычно и происходит - выборочная проверка в зоне контроля. Возможно, и с температурой так же. Если бы на борту кто-то пожаловался на недомогание, медики быстро бы подоспели - по крайней мере в аэропорту их много, это заметно.
В очереди к пограничникам стояли пассажиры с нескольких рейсов - из Испании, Германии. Из терминала D, смешавшись с толпой, мы прошли в терминал E. По-прежнему здесь и в соседнем F не было никого. Покупая кофе, спросила: "Всегда ли так?" Девушки сказали, что в эти терминалы перевели рейсы из опасных стран. Но с тех пор "здесь почти никого нет, видимо, все летят, минуя Москву".
Маска или пиво?
Людей в масках за две недели отпуска в Испании видели пару раз: в них по Национальному музею искусств Каталонии ходили две девушки-азиатки.
Ожидать того же от испанцев было бы странно, скорее встретишь на входе в рестораны надписи, полные юмора и оптимизма: "Здесь запрещено применение дезинфицирующих средств и вход в масках. Здесь умирают как герои - за бокалом вина или кружкой пива!".
В самолете на обратном пути три россиянина пытались сидеть в масках. Но как только приносили еду, маски слетали с лиц. В отличие от китайцев носить спецзащиту мы не умеем. То маска на голове, то на шее. Потом вдруг на лице. "Я кому говорю? Не снимай маску!" - внушает женщина мальчишке детсадовского возраста. Сама при этом стоит без маски.
Следите за самоизоляцией нашего корреспондента на сайте "Российской газеты"
Министров отпустили по домам
Но, если, гипотетически, у британской чиновницы, в силу ее должности, шансы заразиться коронавирусом все же были повышенными, то у министра культуры Франции Франка Риестера в последние недели "рискованных" контактов не было. Тем не менее тесты выявили, что Риестер также подхватил инфекцию, после чего министра немедленно отправили на карантин. На удаленную работу переведен руководитель администрации Елисейского дворца - он встречался с человеком, у которого впоследствии выявили коронавирус. Как пишут французские СМИ, не вышла на работу министр юстиции Франции Николь Беллубе - она неважно себя чувствует. В Национальном собрании Франции из семи инфицированных - пятеро депутаты.
А теперь несколько слов о цифрах, которыми оперирует Всемирная организация здравоохранения. В Британии по данным на среду число заболевших коронавирусом составило 383 человека, во Франции - 1784. Население Британии - около 67 миллионов человек, Франции - примерно 66 миллионов. Какими же "невезучими" должны были оказаться британские и французские чиновники, чтобы столкнуться именно с теми соотечественниками, у которых было выявлено заболевание.
При этом в находящейся на карантине Италии, стране с численностью населения в 60,5 миллионов человек, выявлено, по данным на среду, 10149 больных. Но число пострадавших от вируса высокопоставленных служащих оказалось сравнительно невелико - сообщается о президенте столичной области Лацио и главе региона Пьемонт. Причем последний самоизолировался из предосторожности. Вот, пожалуй, и все "потери" среди руководства Аппенин. Немного, если сравнивать с общим количеством заболевших итальянцев.
Весьма любопытна ситуация в Америке. Там обладатель коронавируса сумел вплотную подобраться к президенту. Сразу четверо членов Конгресса США контактировали с зараженным человеком, причем один из конгрессменов после этого общался с Дональдом Трампом. При этом на почти 333 миллионное население Америки приходится всего 1010 случаев заражения коронавирусом. И надо же было такому случиться, что один из зараженных пообщался сразу с четырьмя конгрессменами.
В Германии выявлено 1613 случаев коронавируса при том, что население страны - более 80 миллионов человек. Однако по итогам военной конференции в немецком Висбадене инфекцию подхватили сразу три генерала армий стран НАТО. Помимо командующего силами США в Европе, это командующий вооруженными силами Польши и начальник Генштаба Вооруженных сил Италии. Причем, на конференции, судя по сообщениям СМИ, находились не один, а сразу несколько больных коронавирусом людей. Всего в мероприятии принимали участие 24 высокопоставленных военных представителей из НАТО и Европейского союза. Так что, возможно, список заразившихся генералов еще будет расширен.
коронавирусомВсе эти факты можно было объяснить роковой случайностью или элементарным невезением, если бы не существенная "деталь". В среду канцлер Германии Ангела Меркель на заседании парламентской группы озвучила расчеты, которые, судя по всему, она получила от вирусологов. По словам Меркель, которую сложно заподозрить в излишнем аллармизме или конспирологии, существует вероятность, что от 60 до 70 процентов населения Германии заразится коронавирусом.
Во Франции руководство пока воздерживается от такого рода пугающих прогнозов, но предпринимаемые в Елисейском дворце драконовские меры по охране здоровья президента говорят о том, что там готовятся к худшему. В частности, запрещены большие совещания в кабинете главы государства, проводится постоянная уборка и дезинфекция предметов (ручек, блокнотов, телефонов), введены дополнительные "гигиенические" требования к сотрудникам.
В среду Италия обратилась к Китаю за помощью в борьбе с коронавирусом. В беседе с китайским коллегой глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил об острой нехватке в стране медицинских товаров и оборудования, которые Пекин мог бы, при наличии доброй воли, отправить на Аппенины.