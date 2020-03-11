В России снова вводятся экстренные меры, чтобы сдержать проникновение коронавируса в нашу страну и распространение внутри нее. 11 марта оперативный штаб, которым руководит вице-премьер Татьяна Голикова, объявил о временном ограничении полетов в Италию, Германию, Испанию и Францию. Регионы должны максимально отказаться от многолюдных мероприятий. А чиновникам федеральных учреждений запретили зарубежные командировки. Все эти решения с точностью до нескольких минут совпали с еще одной горячей новостью: в среду ВОЗ объявила о том, что эпидемия COVID-19 перешла на новый уровень - пандемии.

В Турции пока зарегистрирован лишь первый случай коронавируса. Тем не менее в стране предпринимаются серьезные меры, чтобы помешать его распространению. Фото: Reuters

Итак, с 13 марта 2020 года будут временно ограничены пассажирские авиаперевозки из России в Италию, Германию, Испанию, Францию и в обратном направлении. Исключение сделано для регулярных рейсов из Москвы в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж. Все эти рейсы в Европу и обратно (выполняются через международный аэропорт Шереметьево (терминал F). Именно этот терминал оснащен всем необходимым оборудованием, чтобы принимать рейсы из проблемных по инфекции стран, проверять пассажиров и дезинфицировать самолеты. Сохранятся некоторое время и чартерные рейсы: они нужны для организованного возвращения на родину иностранцев, которые находятся сейчас в России и, наоборот, эвакуации россиян, которые застряли в Европе.

Чартеры будут действовать, пока не вывезут всех граждан, уточнили в штабе.

Кроме того, также с 13 марта 2020 года вводится временный запрет на выдачу гражданам Итальянской Республики виз за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных.

Впрочем, ограничения коснутся не только туристов из Италии. Российские чиновники федеральных ведомств не смогут в ближайшее время выезжать в зарубежные командировки - за исключением самых неотложных, необходимых для выполнения поручений президента и правительства, связанных с безопасностью страны.

Зарубежный отдых также отменяется - сотрудникам федеральных органов власти рекомендовано воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не вызваны крайней необходимостью, - уточнили в штабе.

Оперативным штабом по коронавирусу руководит вице-премьер Татьяна Голикова. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Побольше посидеть дома придется и россиянам. В регионах в ближайшее время должны сократить до минимума массовые мероприятия - это еще одна рекомендация штаба, ее получили 11 марта органы исполнительной власти в субъектах Федерации, а также федеральные органы власти.

Речь идет о максимальном ограничении всех мероприятий - деловых, спортивных, культурных и развлекательных. Рекомендовано, по возможности, переводить их в видеоформат или без зрителей. Так, кстати, в среду уже сделали в МИДе. Там объявили, что стандартный брифинг для журналистов будет проводиться в режиме онлайн-конференции.

"Допускается возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий", - отметили в штабе.

Ситуация в Европе, США, других странах действительно становится хуже. В Италии за последние сутки умерли 200 человек, а число зараженных превысило 10 тысяч. Общее количество стран, задетых коронавирусом, достигло 114. Об этом сообщил 11 марта глава ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В ближайшие дни мы ожидаем, что количество случаев заболевания, смертей и количество затронутых стран продолжит увеличиваться, - заявил в среду доктор Тедрос Гебрейесус на ежедневном вечернем брифинге в Женеве. - Мы пришли к оценке того, что COVID-19 может быть охарактеризован как пандемия".

Впрочем, официальное повышение статуса ситуации с распространением вируса COVID-19 до уровня пандемии мало что меняет: все необходимые меры защиты ВОЗ уже предпринимает. Это и гуманитарная помощь странам в получении диагностических тест-систем и средств защиты, и содействие в разработке вакцины и поиске эффективных лекарств.

В то же время ВОЗ призвала население всех стран не драматизировать ситуацию и не поддаваться панике. Хотя вал негатива в медиа приводит к тому, что люди порой начинают вести себя неадекватно - например, скупают подчистую не только маски, но и туалетную бумагу, а где-то и вовсе пытаются помешать работе противоэпидемических служб и медиков.

ВОЗ подготовила рекомендации, адресованные и обычным людям, и медикам, работающим в зоне заражения, как сохранить силы и не поддаваться панике.

Не надо никого обвинять в том, что началась эпидемия. "COVID-19 может повлиять на людей во многих странах. Не надо связывать распространение вируса с какой-либо этнической или национальной группой. Проявите чуткость к тем, кто заболел, в какой бы стране это ни происходило", - призывает ВОЗ.

Практический совет для населения: "фильтровать" информацию о вирусе. Не стоит непрерывно следить за новостями, это негативно влияет на психику. Достаточно смотреть обновленные данные один-два раза в день и сосредоточиться на полезной информации.

Важная рекомендация - выполнять противоэпидемические правила, соблюдать требования властей и назначения медиков. Это необходимо, чтобы преодолеть распространение инфекции как можно быстрее.

Также ВОЗ призвала медиков предельно внимательно относиться к пациентам, находящимся в изоляции, предоставлять им нужную информацию - замалчивание ухудшает состояние больных.

Вопрос ребром

Что такое пандемия?

Термин "пандемия" имеет греческое происхождение, которое означает "весь народ". Пандемия - это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Как правило, речь идет о новом виде инфекционного заболевания, к возбудителю которого у большинства людей нет иммунитета и которое распространяется одновременно на разных континентах. Вирусы, вызывавшие прежние пандемии, обычно происходили от вирусов гриппа животных.

В каких случаях ВОЗ объявляет пандемию?

В ВОЗ не называют количество зараженных людей или затронутых стран, при превышении которого распространение заболевания переводят в разряд пандемии. Решение об объявлении пандемии принимается на основании сочетания нескольких факторов: географической распространенности инфекции, тяжести заболевания, его влияния на общество и экономику разных стран и мира в целом.