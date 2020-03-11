Контроль

Какие заправки в Беларуси считаются надежными?

"Едем семьей на машине в путешествие по Беларуси. Едем первый раз, поэтому хотелось бы уточнить некоторые моменты. Подскажите, какие заправки в Беларуси считаются надежными, есть ли российские заправки и какими деньгами можно на них расплачиваться? Сергей П".

В Беларуси заправляться можно на любой заправке крупных сетей: "Белоруснефть" (государственная компания), "А-100", "Юнайтед Компани". Самая большая сеть АЗС из российских компаний в Беларуси у "ЛУКОЙЛа", более 80 заправок. Также в республике есть заправки "Газпром нефти", "Роснефти" и "Татнефти".

Цены на топливо в Беларуси на всех АЗС одинаковые. По закону белорусские автозаправочные станции не имеют права устанавливать цены выше тех, что установил государственный регулятор. Ниже - можно, но случается это крайне редко (как временная акция). Для россиян, которые привыкли к тому, что на разных заправках цены могут существенно варьироваться, это непривычно. Так что где дешевле, можете не искать. При каждой заправке есть магазинчик со стандартным набором товаров, здесь можно выпить кофе и бесплатно сходить в туалет.

В Беларуси официально расплачиваться российскими рублями нельзя. Бензоколонки - не исключение, в том числе и российских компаний. Оплата происходит только в белорусских рублях. Поэтому вам необходимо заранее поменять деньги. Пункты обмена валюты есть практически в каждом населенном пункте. Обмен российских рублей, как и долларов США и евро, обычно не вызывает трудностей (потребуется паспорт). Можно снять деньги и через банкомат - белорусские рубли, доллары США и евро. Практически везде можно расплачиваться банковскими картами. На заправках можно расплатиться как наличными, так и банковской картой.

Документы

Может ли россиянка оформить брачный договор в Беларуси?

"Живу и работаю в Беларуси, сама россиянка. От белоруса получила предложение руки и сердца. Могу ли я оформить брачный договор в Беларуси и будет ли он действителен в России? Елена К".

Если вы решите вступить в брак на территории Беларуси, то будете пользоваться правами и нести обязанности в брачных и семейных отношениях наравне с вашим будущим мужем в соответствии с белорусским законодательством. Основным документом, регулирующим основы семейного права в республике, является Кодекс о браке и семье Республики Беларусь. Он предусматривает брачный договор, форму и порядок его заключения.

Согласно документу не только вступающие в брак, но и супруги в любое время и в определенном ими объеме прав и обязанностей вправе заключить брачный договор. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. В нем могут быть определены права и обязанности супругов по взаимному содержанию, в том числе после расторжения брака, порядок раздела имущества и иные вопросы взаимоотношений между супругами.

В соответствии со ст. 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной 22 января 1993 года в городе Минске государствами - членами СНГ, "документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены печатью, принимаются на территориях других Договаривающихся Сторон без какого-либо специального удостоверения". Так что документы, заверенные белорусскими нотариусами, принимаются в России без какого-либо дополнительного заверения.

Недвижимость

Как россиянину перевести деньги за покупку дома в Беларуси?

"Покупаем с сестрой дом в Минской области. Оплатить надо либо в белорусских рублях, либо в долларах. Как правильно перевести деньги в Беларусь, чтобы не нарушить российское законодательство, и есть ли ограничения по сумме? Спасибо. Иван Петрович Воронов".

Переводить деньги за границу можно на собственные счета, об открытии которых вы обязаны сообщить в налоговый орган, либо путем оплаты стоимости по договору в иностранной валюте безналичным переводом со своего счета на счет нерезидента (белорусского продавца недвижимости).

Если вы будете осуществлять расчеты при покупке недвижимости с использованием российского счета в иностранной валюте, то банк потребует открыть паспорт сделки. Если вы будете переводить валюту на свой счет в иностранном банке, а далее уже с этого счета оплачивать стоимость недвижимого имущества, то по итогу календарного года необходимо предоставить в российский налоговый орган по месту жительства отчет о движении средств по валютному счету в иностранном банке в срок до 1 июня года, следующего за отчетным. Ограничений по переводам средств на собственные счета для граждан России нет. То же самое касается и переводов денежных средств по валютным операциям с нерезидентами, связанными с приобретением имущества.

Самый распространенный способ - посмотреть, какие отделения российских банков есть в Беларуси. Открываете текущий счет в России в отделении выбранного вами банка. Переводите деньги с текущего счета в России на текущий счет в Беларуси.